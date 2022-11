Mentre qui discutiamo dell’inno, in Iran all’alba impiccano un ragazzo

Il ventiduenne Majidreza va al patibolo, dopo giorni di tortura, una confessione estorta e pochi minuti di processo sommario. Così il regime vuole dare un segnale a tutti quelli che protestano: c’è un cappio pronto per voi.

Nel nordest dell’Iran, nei pressi di Mashhad, una delle città sante per i mullah, luogo di sepoltura dell’ottavo Imām dello Sciismo duodecimano, Alī al-Riḍā, è sorto un “campo di filtraggio” dove vengono rinchiusi i manifestanti arrestati in attesa di essere tradotti nei penitenziari del paese. Lì, nel braccio della morte, è rinchiuso, da circa due settimane, il ventiduenne Majidreza Rahnavard, assieme ad altre otto persone, di cui non si conoscono i nomi.

Nel 2022 siamo tornati indietro di cento anni.l’umanita’ è regredita siamo in pieno medioevo.ci dicevano che la tecnologia ci avrebbe migliorato ,purtroppo è morta l’umanità e la pietà .mi auguro che questa povera creatura si salvi.Io non ce la faccio neanche a leggere il titolo di questa notizia. Il boia nel 2022 fa veramente ma veramente ma veramente impressione. Possibile che non si possa fermare questa follia!!!! La vita deve essere sacra per tutti!!! Succedono cose terribili nel totale silenzio dei paesi cosi detti civili. È una nazione che tiene il proprio popolo sotto un regime che toglie alle persone e alle donne i diritti essenziali che sempre di più sono richiesti al mondo di oggi dalle persone, Sono nazioni che non avranno futuro.Non si puo fare finta di niente, Gente domani puo toccare a noi, e se il mondo se ne fregassae cosa direste. Anche in Iran la maggioranza degli iraniani NON vuole un regime teocratico, ma per farlo cadere serve il mondo unito, oalmeno la maggioranza del mondo. E instaurare azioni che costringa l’IRAN ad aprire o riformarsi sui diritti democratici religiosi politici civili. Da profano e comune mortale per questo regime di dittatori bruttali non ho niente più di aggiungere i fatti parlano da soli. Qui stiamo impazzendo. E noi stiamo a menarcela con l’ Ucraina GIUSTAMENTE e per l’Iran qui non alziamo un dito ????? COSE DA PAZZI.

Mentre qui discutiamo dell'inno, in Iran all'alba impiccano un ragazzo

