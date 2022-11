Soncinica Show. Il gran finale del Festival di Linkiesta con Guia Soncini e Cristina Fogazzi

L’inventario sentimentale della scrittrice trentacinquenne dialoga con la vita amorosa dell’Estetista Cinica e il suo Grand Tour pubblicato da Rizzoli.

Dal palco scende il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, mentre ci resta il nostro Francesco Lepore. Salgono Guia Soncini e Cristina Fogazzi, in arte e fatturato Estetista Cinica, per il gran finale del Festival di Linkiesta.

Il panel precedente è finito su don Milani e le «ragazze di Barbiana», le donne nella Chiesa. Si potrebbe ripartire da qui. «Ho fatto il classico», ricorda Fogazzi tra gli applausi. «Lei d’eccellenza, io d’eccezione». Pochi minuti che manderebbero un titolista in psicoterapia.

Una notizia: la genesi del nome della rubrica di Guia. Perché si chiama così? Non perché sia lei, l’Avvelenata. «È una canzone di un cantautore minore noto come Francesco Guccini che adesso ha fatto X Factor».

In alto i prosciutti, cioè i libri delle due. Itinerari sentimentali. Il moderatore, reduce da domande sugli scandali nella chiesa, per un attimo è in loro balìa. Elementi di capitalismo amoroso (Marsilio) ristampato grazie ai furti delle clienti della Cinica. «Il più rubato» nei saloni, assicura lei. Non c’è un prototipo di uomo scaricabile, però. «L’unico che si salva è l’intellettuale di destra, perché l’intellettuale di destra non esiste», sentenzia Soncini.

Il ministro Gennaro Sangiuliano rientra nella categoria? «Sono finita non so come nella chat di Morgan e Sgarbi – rilancia Guia –, è la cosa più bella che mi sia successa. C’è dentro anche Sangiuliano, ma soprattutto Borghi, che ha invitato i 512 appartenenti alla chat a visitare la sua casa di Milano». Nel catalogo sonciniano il marito della Fogazzi non c’è. «Se quello che state frequentando non c’è nel libro, sposatelo».

Stronzi carini, montatori di panna, inscenatori di comunismi: le categorie dell’inventario dialogano con i luoghi dell’ultimo libro della Cinica, Il mio Grand Tour. Storie di luoghi, di arte e di ansia (Rizzoli). «Quando spegniamo la diretta vi dico che mostra vi porta a vedere l’intellettuale di destra». Resterà un mistero. Anna Tatangelo modello culturale.

«Se ha il cellulare spento o è sulla Sila o ti sta tradendo». Così una tappa del tour è servita a verificare la copertura telefonica. Spoiler: prendevano tutti gli operatori. La casa a Portovenere comprata con i primi ricavi della sua azienda. Poi Venezia, per Peggy Guggenheim. Soncini: «Sei l’Aboubakar delle estetiste».

La “rovina” del maschio contemporaneo passa dalle sopracciglia ad ali di gabbiano. Per Guia, «tutto discende da David Beckham». Fogazzi: «Pensavo Costantino Vitaliano». Ma in principio venne David. «Quello della comunicazione di Conte», cioè Rocco Casalino, viene iscritto alla categoria come «pinzetta selvaggia».

La Cinica ricorda una sporadica passata frequentazione con un ventisettenne «più cerettato» di lei. «Ma non ero preparata alla competizione sulle cerette». Soncini lancia una petizione «per tornare alla divisione dei ruoli, proprio all’antica, noi ci depiliamo e voi no, noi sappiamo i nomi delle creme e voi no».

L’azienda di Fogazzi, Veralab, sponsorizza l’albero di Natale in Duomo. «Per le persone normali è “sticazzi”, ma per i milanesi è una cosa pazzesca. Sono andata con Cristina a pranzo – racconta Soncini – in un locale vista Duomo, lei con uno sguardo lubrico guardava l’albero con una voluttà, con un desiderio…»

«Ricordiamo che è un simbolo fallico» si inserisce Lepore. Soncini: «Vorrei più prosaicamente ricordarti quant’è costato». L’«oggetto del desiderio», riferisce la Cinica, «è arrivato stanotte alle quattro e mezza ed ero lì ad aspettarlo». Un’altra notizia: il 29 novembre cominciano i lavori di allestimento. Non saranno rosa le lucine (mormorio in sala), ma saranno rosa le palle che lo addobberanno.

