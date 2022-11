A proposito di Ischia. Tutti sanno che le tragedie si possono evitare ma nessuno sa come o per la poltrona evitano di saper come..La storia non ha insegnato nulla ! Da oltre cento anni nello stesso luogo si documentano questi stessi drammi. Quelle zone si sarebbero dovute lasciare libere da ogni nuova edificazione e fare una sorta di parco naturale …invece si è continuato a costruire come e più di prima e ogni tanto si piangono morti , dispersi e si contano i danni.

La realtà ci dice che un milione e mezzo di italiani vivono in aree a rischio frana e 21 milioni e mezzo in aree a rischio sismico. Come si fa? E come si fa per il mezzo milione che vive alle pendici del Vesuvio? Si possono spostare tutti in blocco? Non è fatalismo né una dichiarazione di resa. Solo realismo.

C’è un disco rotto nella narrazione giornalistica di ogni tipo di tragedia, dai terremoti alle alluvioni: è un disco che ripete sempre lo stesso ritornello, “si poteva evitare”. Non c’è giornale o tv che, da almeno quarant’anni a questa parte, nelle 24 o al massimo 48 ore successive a qualsivoglia tragedia non apra con questo titolo: “Si poteva evitare”.

Con una gestione preventiva del territorio ed una politica urbanistica corretta. Certo che si sa COME EVITARLE. Poi le catastrofi possono sempre arrivare, ma quelle sono un’altra cosa. Il realismo si affronta cominciando ma, se mai si comincia…In Italia è ormai trent’anni che ad ogni evento nefasto dicono che non c’è più tempo…Senza mai prendere iniziative! Ma prendere voti facendo condoni. Sanno ciò che ci sarebbe da fare, ma, per “convenienza politica” si continua con il famoso detto, “vivi e lascia vivere”. Quando poi, succedono i gravi fatti, arriva la solidarietà, gli aiuti e la famosa frase, “questi fatti non devono più succedere”. Quindi, si è nell’attesa del nuovo fatto funesto, per ricominciare la tiritera. E pensano al ponte sullo stretto invece di investire i soldi per mettere in sicurezza il territorio italiano e i suoi abitanti.

Qui in Italia prima c’è la disgrazia poi aggiustiamo i problemi sempre se si fanno, e fino ad ora nessun problema idrogeologico e tanti altri e stato risolto o cercato di risolvere.L’unico governo che ha cercato di mettere l’ITALIA in sicurezza! e stato il governo RENZI! ma l’hanno boicottato e fatto saltare. MA. Si parla sempre di prevenzione poi non si fa mai nulla……eppure si creerebbe tanto lavoro ed avremmo tutelato il nostro immenso patrimonio paesaggistico /storico /edilizio/culturale che attira milioni e milioni di turisti da tutto il pianeta. Ma per la poltrona business delle catastrofi?

I condoni edilizi, sono una conseguenza di queste tragedie. La lega è I 5 stelle lo hanno firmato insieme nel 2018. I cittadini onesti, dopo devono pagare i danni per questi.Il 39,2% delle abitazioni al sud, sono abusive, ma credo che a Ischia la percentuale sia di gran lunga superiore. Basta guardare Google Maps, per notare che a Ischia ormai ci sono più case che alberi. Peccato perché sarebbe un’isola bellissima. Per non parlare delle costruzioni sotto il Vesuvio, che da sempre, è risaputo, sono abusive. Bisogna anche essere obiettivi e cercare di prevenirle le tragedie, non alimentare i furbetti politici e il furbo popolino finanziato dai mafiosi e piangere dopo dando la colpa al meteo!

