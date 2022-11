Buingiorno amici, per chi di voi fosse curioso, la frase: «Esistono cinque categorie di bugie; la bugia semplice, le previsioni del tempo, la statistica, la bugia diplomatica, e il comunicato ufficiale,» è di George Bernard Shaw, drammaturgo e commediografo irlandese noto per la sua graffiante ironia e la satira spietata nei confronti della società del suo tempo. Mentre l’altra citazione che ho riportato nel mio post: «Il giornalismo consiste principalmente nel dire ‘Lord Jones è morto’ a persone che non hanno mai saputo che Lord Jones fosse vivo,» è di Chesterton, scrittore e giornalista britannico, amante dei paradossi. Vi abbraccio tutti.

Le citazioni stanno solo a significare che il cattivo giornalismo asservito al potere è un male che viene da lontano. Tra i buoni giornalisti vi sono lodevoli esempi di martiri della verità.

Tuttavia esistono periodi che non è l’attuale più felici se mi passate il termine e periodi dove la libertà e l’integrità della stampa tocca il fondo che e l’attuale. Quindi non è cosa solo recente che la stampa non sia propriamente sinonimo di verità, esperienza che può confermarsi ogniqualvolta si abbiano notizie di prima mano su qualsiasi fatto riportato sui media. Tuttavia, mentre in passato l’avevo sempre imputato a sciatteria o gusto del sensazionale, ora ne ravviso il dolo e la malafede, la propaganda e l’indottrinamento.E aggiungo che il problema forse più grande di oggi è che sta sparendo l’inchiesta. Il giornalismo d’assalto. Per carità tutti hanno diritto di lavorare, però quando con il proprio lavoro si esercita un’influenza così grande sull’opinione pubblica che a sua volta determina lo stato di salute di un paese, bisognerebbe essere consci di questa responsabilità. Non ci sono più ideali e neanche grandi ambizioni, ecco perché poche penne meritano di essere lette. I più si limitano a pensare al loro stipendio e a fare carriera senza ricordare le responsabilità che hanno scegliendo questa professione. Un caro saluto

Aggiungerei a ciò un’ulteriore categoria: l’articolo di giornale. Non c’è niente di più insidioso, di più insincero e fuorviante. Certo, scopo primario di un giornale vendere. Come vendere notizie? L’allarmismo è il primo modo in cui i giornalisti catturano la vostra attenzione. Vedete, amici, il «giornalismo consiste principalmente nel dire ‘Lord Jones è morto’ a persone che non hanno mai saputo che Lord Jones fosse vivo.» Il giornalista vi persuade a credere che la morte di Lord Jones avrà un impatto devastante sulle vostre vite.

La paura è la chiave, la paura catalizza la vostra attenzione. Paura e curiosità, di questo vivono i giornali. I giornali vi parleranno di tutto ciò che per voi è superfluo sapere. Stimoleranno in voi la fantasia, faranno appello al vostro lato sentimentale, susciteranno in voi una curiosità morbosa. Omicidi e melodramma questa è la cronaca. Intrighi di palazzo e pettegolezzi: questa è la politica.

Vi racconteranno nel dettaglio gli affari di cuore di un calciatore. Scaveranno nelle vite delle celebrità, orchestreranno inchieste sulla presunta paternità di un famoso attore. Scandali, suspence e colpi di scena: ecco come si intrattiene un grande pubblico. E quando vi parleranno di cose serie, quando intervisteranno i potenti di turno, riportando, per informarvi, le loro dichiarazioni, non stanno facendo giornalismo.

Il compito di un giornalista è additare ciò che è nascosto, fare domande scomode, diffondere ciò che qualcuno non vuole si sappia, parlare di ciò che la gente non vuol sentirsi dire. Se un articolo non è molesto, se non pesta i piedi a nessuno, se non punge, non fustiga, non scava, non è giornalismo. La notizia è quella cosa che qualcuno, da qualche parte, non vuole sia pubblicata. Tutto il resto è propaganda e spettacolo.

