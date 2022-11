Non hanno coraggio di ammetterlo,nemmeno dinanzi all’evidenza.Quel che mi ha ulteriormente rattristato è stata l’intervista a Renzo Piano che ha, anche lui, “dimenticato” di citare Italia sicura promossa e finanziata dal Governo Renzi.Son tutti delle soubrette alla fine!

Tra Masanielli e nostalgici di esperienze che la storia ha sconfitto, rimane solo la disinformazione. A questi della nostra Italia non importa nulla, intenti a falsare la storia e la cronaca per principio preso e per scaricare le loro responsabilità su qualcuno da trasformarlo in un “MOSTRO” Lo fanno perché sono tutti d’accordo a non nominare Renzi, che ha fatto cose giuste per i cittadini.. Questi non sono giornalisti, sono tutti quaraquaqua..ora per i tanti che hanno costruito carriere sull’essere ‘contro Renzi’ è duro ammettere la verità. Bugiardi viscidi. Il peggio che sono pagati da noi contribuenti..

SOMARI, BUGIARDI E SANTONI DI REGIME.

Ma che vergogna questi conduttori televisivi che nei talk su Ischia fanno finta di non sapere dell’esistenza dell’unità di missione Italiasicura, istituita da Renzi nel 2014 per combattere il dissesto idrogeologico e chiusa da Conte nel 2018, con motivazioni ignobili, addotte solo per contraddire Renzi.

“Ci mettevano 9 mesi per fare un progetto” ha detto Conte da Annunziata. Come se tutti i progetti fossero uguali, un muro di contenimento, una strada, un ponte, una diga, e avessero un tempo definito in qualche manuale. Che somaro.

“Costava 900milioni” aggiunge l’ex ministro del Conte 1 Costa. Il fact-checking di Pagella Politica documenta che la struttura costava meno dei 900mila euro preventivati ogni anno dal 2015 al 2018. Che bugiardo.

Fazio si è arrampicato sugli specchi, citando en passant una dichiarazione di Renzi, ma senza riferirne il contenuto, evidentemente troppo imbarazzante per certa politica.

In precedenza Annunziata aveva concesso a Conte uno spot sulle sue bugie, dal Condono di Ischia alla sua chiusura di Italiasicura.

Si continua a coltivare la disinformazione decidendo quali fatti siano degni di essere comunicati e quali no.

Ovviamente quelli riguardanti i meriti di Renzi vanno taciuti all’opinione pubblica perché continui a considerarlo un Mostro.

E quelli che non stanno al gioco sono solo dei tifosi affetti dal culto della personalità. Ma loro di quali personalità fanno i santoni?

E’ così che hanno mandato in malora questo Paese.

