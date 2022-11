OK GENTE SONO STATO IO. Su Ischia finirà che sono stato io. Dopo gli ovvi clamori mediatici che devono trasformarsi, peró, in una richiesta di verità e di giustizia. Come si conviene a un giornalismo con meno militanza e più inchiesta nell’attesa di una ritrovata consapevolezza del proprio ruolo .

Assunto che Conte é un pericoloso cazzaro, stride infatti il tono dei media. Servile e forse sciocco nel porsi in una posizione di apparente sudditanza, ma in verità essenziale nel fissare i temi della discussione. Con la capacità di provocare e soppesare reazioni e ricadute di ogni notizia da fornire, per costruire un pensiero diffuso che poi é quello dell’opinione popolare. Con una politica (non tutta) che asseconda, speculandoci, il sentimento suscitato.

La situazione tende pertanto a svilupparsi in un gioco di sponda con effetti devastanti. Cancellando le responsabilità reali e costruendo personaggi funzionali al sistema di complicità dove uno come Conte va a Palazzo Chigi. Con buona pace di chi crede ancora in un Paese viceversa irriformabile come l’Italia, dove l’informazione rinuncia a informare preferendo sancire i poteri di cui usufruire.

Giuseppe Conte è un uomo senza vergogna.

La tragedia di Ischia lascia senza fiato. Nelle prime ore ho accuratamente evitato di alimentare la politica preferendo unirmi al coro del cordoglio per le vittime e della gratitudine per i soccorritori. Quando però ieri pomeriggio Giuseppe Conte ha scelto su Rai3 di usare la consueta ipocrisia per difendere le scelte del suo governo, mi sono sentito in dovere di rispondere.

I fatti sono chiari e rimangono scolpiti nella roccia della Gazzetta Ufficiale: nessuna campagna social fatta di fake news può negarli. E i fatti dicono che Giuseppe Conte ha firmato il condono per Ischia, ha abolito l’unità di missione “Italia Sicura” e non ha mandato avanti il progetto “Casa Italia” lanciato con Renzo Piano.

Nessun artificio retorico può negare questa drammatica realtà.

Ci sono gli atti parlamentari a ricordarlo.

Era il tempo in cui il PD faceva battaglie difficili e coraggiose ma giuste. Perché il PD di allora lottava contro l’abusivismo ed era ancora libero dell’incantesimo grillino. Conte non era il punto di riferimento progressista ma il premier che strizzava l’occhio all’abusivismo, con il condono di Ischia e la chiusura dell’unità di missione. E il PD non era la sesta stella.

Il problema non è quello che ha fatto lui allora. Il problema è chi lo giustifica ancora oggi.

Quattro anni fa siamo intervenuti con foga in parlamento per dire “Fermatevi” e non siamo stati ascoltati.

Oggi non chiediamo che Conte ci dia ragione. Ci basta che Conte chieda scusa. E che il PD si svegli dall’incantesimo.Sbaglio? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.

