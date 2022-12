Altra batosta per il Pd: il sondaggio che gela la sinistra

l Partito democratico è in caduta libera. È questa la tendenza che emerge dai sondaggi politici realizzati per Piazza Pulita da Index Research. Rimane decisamente elevato, inoltre, il numero di intervistati che dichiarano di non voler votare o di essere indecisi.

Fratelli d’Italia registra per la prima volta da settembre una lieve flessione (- 0,2%) rispetto ai dati trasmessi dalla medesima agenzia la settimana scorsa e si assesta al 29,7%: un dato che rivela comunque una crescita netta a confronto del risultato elettorale (26%) nei due mesi successivi alla chiamata alle urne. Leggera oscillazione dello 0,2% rispetto a sette giorni fa anche per la Lega, che arriva quindi al 7,9%. Sale nuovamente Forza Italia, che registra un miglioramento (+0,1%) e secondo Index Research si assesterebbe al 6,7%.

Cambio della guardia oramai evidente nell’opposizione, guidata dal Movimento CinqueStelle: i grillini grattano uno 0,1% rispetto a sette giorni fa e arrivano fino al 16,8% (15,4% alle ultime politiche), riuscendo a staccare in modo netto il Partito democratico. I dem perdono un ulteriore 0,3% nel raffronto coi dati della scorsa settimana e si fermano al 16,2%: pesante il calo rispetto alle votazioni di settembre (19,1%).

Stabile, invece, il cosiddetto Terzo Polo, nel quale sono confluiti Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda: il gradimento rimane all’8,1%. Per quanto riguarda l’alleanza tra Verdi e Sinistra italiana, invece, Index Research parla di una crescita dello 0,2%. Retrocede +Europa (- 0,1%), che si assesta comunque al 3% e migliora leggermente rispetto ai numeri registrati all’ultima chiamata alle urne (2,8%). Italexit rimane stabile al 2,2%, mentre i partiti minori complessivamente arrivano al 5,2%.

Permane decisamente alta la percentuale di italiani che si dichiarano non intenzionati ad andare al voto o che spiegano di essere indecisi su un eventuale scelta da effettuare (35,8%).

