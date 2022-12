La diplomazia del gambero. La pace si impone come tema, ma non fa passi avanti

Le iniziative di Biden, Macron, Scholz e del Papa sbattono contro il muro di Putin. Stefano Silvestri (IAI): “Contro ogni logica, è molto difficile oggi sperare in un’apertura russa. Ma se questa guerra non finisce con un negoziato, vuol dire o che l’Ucraina crolla o che la Russia crolla. Ambedue questi scenari sono preoccupanti”

Un passo avanti e due indietro. Non è una citazione di Lenin, ma lo stato dell’arte del negoziato sull’Ucraina, specie dopo le ultime 24 ore. Per ridimensionare l’impatto della parziale apertura del presidente Usa Joe Biden – che ieri, durante la conferenza stampa al fianco di Macron, si era detto “pronto a parlare con Putin” qualora volesse “cercare un modo per concludere la guerra”

MA SUBITO ARRIVAMO I PACIFISTI PUTTINIANI, CHE BLATERANO.

Ci vuole una bella fantasia a definire diplomazia la richiesta di resa incondizionata. Bidè fa più bella figura a dire chiaramente che non ha alcuna proposta da fare. Tanto lui ci guadagna, mentre il prezzo della recessione lo paghiamo noi europei. Gli conviene anche venderci il gas a 4 volte il suo valore.

CIARLATANI! Resa incondizionata? No. Ha chiesto il ritiro della Russia nei confini internazionalmente riconosciuti (dalla Russia stessa, tra l’altro). Mi sa che non ha molto chiaro cosa sia realmente una “resa incondizionata”.

Ma si sa i CIARLATANI SONO PURE IGNORANTI E DICONO! Se la stessa richiesta l’avessero fatta gli iracheni dopo l’invasione, cosa avrebbero risposto gli esportatori di democrazia? Secondo te si sarebbero scusati e avrebbero liberato tutti i territori occupati? Eppure non mi sembrano concetti così difficili. Se chiedi a qualcuno di abbandonare tutti i territori occupati per sederti al tavolo, stai chiedendo la resa.

CIARLATANI!

1) Ti Vi risulta che l’Iraq sia stato invaso a scopo di annessione? Ti risulta che l’Iraq sia stato annesso, in tutto o in parte, dagli USA o da chiunque altro? Ti risulta che, putacaso, Bassora adesso sia britannica e Mosul sia americana? Se sì ti risulta malissimo. In Iraq si intervenne, su mandato ONU, per rimuovere un dittatore che aveva più volte minacciato e invaso gli stati confinanti. Si fece bene? Secondo me no, non in quel modo e non in quel momento – sta di fatto che nessuno mai, in nessun momento, ne’ durante la prima Guerra del Golfo ne’ durante la seconda, propose mai di alterare i confini iracheni. Mai nessuno propose seriamente che anche solo un km quadrato di territorio iracheno diventasse proprietà di qualsiasi altro Stato. Consiglio: lascia perdere i paragoni. L’Iraq qui c’entra, scusa il termine, una sega.

2) “Se chiedete a qualcuno di abbandonare tutti i territori occupati per sederti al tavolo, stai chiedendo la resa”: no. Assolutamente no. Lasciare i territori invasi vuol dire ripristinare i legittimi confini sanciti dal diritto internazionale. Tu, ripeto, non hai idea di cosa sia e cosa comporti la “resa incondizionata”.

Nessun problema, ve lo spiego io. Di norma la “resa incondizionata” prevede:

– totale occupazione militare del paese sconfitto

– scioglimento forzato delle sue Forze Armate o incorporamento forzato delle stesse in quelle del Paese vincitore

– arresto del Capo di Governo, dei principali ministri ed esponenti politici e dei vertici militari (incluso talvolta il Capo di Stato) e loro imprigionamento nel Paese vincitore, con o senza processo

– formazione di un governo fantoccio agli ordini dei vincitori, per un periodo indeterminato

– esproprio e saccheggio di tutte le risorse naturali, gli impianti produttivi, le industrie di ogni tipo

– divieto di commerciare se non con il Paese vincitore, alle condizioni dettate univocamente da quest’ultimo

E poi deportazioni, rilocazioni forzate, pagamento di ingenti danni di guerra e altre piacevolezze.

Ditemi ora esattamente quando una proposta del genere è stata fatta a Putin. Dtemi chi gliela avrebbe fatta, in che giorno e porta una fonte attendibile della tua affermazione. Spoiler: non gliela ha fatta nessuno, una proposta del genere. Anche se se la meriterebbe eccome.

ORA SCUSATEMI Ma tanto per sapere : a quale classe scolastica vi siete fermati visto il “resa incondizionata” scritto che la dice lunga sulla preparazione generale ? ma certo .Basta chiedere a Conte, lui sa come fare la pace…basta togliere le armi solo all’Ucraina e non a Putin e il problema è risolto.

La diplomazia sta facendo passi da gigante con una Nazione : sta insegnando a Putin e i suoi fedeli a rispettare la sovranità degli altri paesi …se no è finita…non ci saranno più regole nel mondo…

Le guerre ci sono perché ci sono questi dittattori capi (tutti) ed i politici sono seduti al calduccio e nel benessere… Vorrei vedere loro al posto di un comune cittadino, in tutti i sensi..

Beh..Certo e’ un loro diritto governare e stare con i culi seduti nell’oro.

E’ un diritto maturato attraverso i popoli fessi, che fatti degni delle secolari istituzioni patriarcali fondate nel piglianculo ed il mettinculo parentale da generazione in generazione, fin dalla data storica più remota della conquista più eccelsa(sempre a discapito della povera gente); quindi con schiena eretta ed espressione facciale dignitosa i popoli eseguono con orgoglio gli ordini impartiti dai loro capi, pronti ad odiare ed uccidere e farsi uccidere da gente che alla fine neanche conoscono, ma li chiamano nemici…

E allora. Perché credete ancora che con un soggetto simile si possa trattare!? Se ne deve andare via dall ucraina e basta!

La diplomazia del gambero. La pace si impone come tema, ma non fa passi avanti

