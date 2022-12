La mossa di Conte: soffia sul fuoco della disperazione. E usa Scampia contro il governo

Conte riparte da Scampia, la periferia degradata di Napoli e regno della camorra. Ma è anche il regno del Movimento Cinque stelle, che lì alle elezioni ha preso nientemeno che il 64% delle preferenze, un record. Quello che unisce i due mondi è il reddito di cittadinanza, la misura-bandiera di Conte, percepito da una altissima percentuale di residenti di Scampia, compresi i camorristi, come raccontano svariate indagini. Nell’ultimo anno e mezzo i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto furbetti che incassavano illegalmente, in totale, 15 milioni di euro di reddito di cittadinanza, pizzicati 662 percettori irregolari solo negli ultimi sei mesi e solo a Napoli. Tra loro, più che la «gente che non arriva alla fine del mese», come usa dire Conte nei comizi, c’erano parcheggiatori abusivi, rapinatori, esperti in truffe agli anziani fino appunto a membri dei clan camorristici.

Un dettaglio per Conte che invece sulla difesa del Rdc ha puntato tutto, ed è stato ripagato dai percettori del sussidio con il voto al M5s. Nelle piazze calde, come Scampia, Conte fomenta le folle munite della card Inps (quella su cui viene accreditato il sussidio mensile, per molti uno stipendio) e le aizza contro il governo di centrodestra che vuole mettere ordine nel catastrofico sistema del reddito di cittadinanza, diventato un incentivo a non lavorare (o un secondo reddito per chi lavora già in nero). Insieme all’ex premier aveva annunciato la presenza anche Roberto Fico, nella nuova veste di funzionario di partito visto che non si è potuto ricandidare. Ora l’ex presidente della Camera è membro del Comitato di garanzia del movimento, insieme a Virginia Raggi, ex sindaca mandata a casa dai romani (ma per lei, Fico, la Taverna, Crimi, il reddito di cittadinanza arriva dal M5s). Conte rivendica apertamente di volersi fare portavoce della rabbia sociale contro il governo, partendo da Napoli per poi toccare altre tappe, un «reddito di cittadinanza tour». «Saremo in tutte le piazze perché cercheremo di canalizzare e offrire una rappresentanza politica alla rabbia per evitare che le difficoltà economiche portino alla disperazione e a gesti inconsulti», spiega il leader 5S, evocando la possibilità di «disordini e tensioni in piazza per la manovra del governo», tutte fibrillazioni che lui vuole «canalizzare» – dice -, fino ad arrivare ad una manifestazione a Roma. Il popolo del reddito di cittadinanza contro il governo, regia dei Cinque Stelle. Il sussidio, una volta elargito, si è trasformato in un «diritto», anche se fallimentare.

A Conte questa campagna serve anche per accreditarsi come leader della sinistra e paladino dei «poveri» (molto spesso finti, ma che importa), mentre il Pd è nel caos pre-congressuale, i sindacati sono divisi e quel che resta di Sinistra e Verdi sono ancora al tappeto per il caso Soumahoro e consorte lady Gucci. Quella sul Rdc sarà «una battaglia permanente» del M5s, dice Conte, che dopo aver convinto la gente a ristrutturare casa «gratuitamente» sfruttando il superbonus 110% pagato dai contribuenti, ora intende cavalcare il reddito: «I percettori non vogliono stare sul divano ma rivendicano dignità sociale, sono disperati, non sanno come sfamare i figli, la povertà non è una colpa» dice Conte, con toni da melodramma alla Mario Merola. A Napoli dalle parole si è subito passati ai fatti, per ora non violenti. I Cobas e gli attivisti del cantiere «167 Scampia» hanno occupato gli uffici dell’Ispettorato nazionale del Lavoro di Napoli e calato dal tetto due striscioni: «Giù le mani dal Rdc» e «Salario garantito».

PS: Conte è riuscito a ricostruirsi una verginità grazie a un popolo di idioti che ha dimenticato i disastri di quando è stato a capo di ben due governi della sua gestione della pandemia si sono scordati quando ci permetteva di fare la cena di natale 4 persone massimo ?ora il furbacchione sta pescando nell’unico bacino elettorale a cui può attingere i percettori del reddito sia quelli che veramente ne hanno bisogno che la feccia che lo riscuote e vuole continuare a riscoterlo indebitamente, perché parliamoci chiaro se veramente avesse a cuore i bisognosi chiederebbe un tavolo di discussione con il governo per fare in modo che il reddito vada solo a chi ne ha bisogno .L’avvocato dei parassiti invece sa che sono molto di più e influenti i truffatori del reddito e conviene promettergli il sussidio a vita ………Ieri sera ho ascoltato le parole degli intervistati a Scampia addirittura un signore ha dichiarato che lui e la moglie prendono il reddito di cittadinanza ,parlava di settecento euro ma il reddito non riguardava in caso di famiglia un solo percettore ? Inoltre una domanda sorge spontanea ma prima che arrivasse la genialità del reddito di cittadinanza, che secondo conte ha evitato la fame per migliaia di persone ,questi percettori come campavano? Non mi sembra che in Italia e in particolare a Napoli morissero ogni giorno decine di persone d inedia la realtà è che il reddito è solo una grande truffa assistenziale per procacciare consensi.

A Conte interessa i voti per la poltrona, non interessa se tantissimi farabutti truffatori, italiani e stranieri percepisce il reddito di cittadinanza a danno di chi veramente ha bisogno, altrimenti già da subito avrebbe lui durante i due governi precedenti provveduto a modificare la normativa.

Hai acceso tu la bomba e ora la vorresti usare per i tuoi sporchi disegni politici, a se scoppia tu la prendi nel culo perché il reddito l hai dato tu ricattatore, dovevi dare lavoro per una società pulita non dare un reddito a farabutti truffatori e evasori.

Questa e. L’unica verità, che ovviamente Conte e i 5 stalle negano, è che hanno preso voti solo e solamente per il rdc.È la loro unica ragione di esistere. Senza rdc scompaiono.

Fossi la meloni (e l’aveva promesso prima del voto! ma si sa dal dire al fare cosa cè? il non fare.) leverei il rdc così questa accozzaglia di incompetenti fondata dal comico svanirà nel nulla.

Conte TACCHIA, le vorrei chiedere, tutti i lavoratori che la mattina si svegliano al alba per raggiungere il posto di lavoro dopo ore di viaggio, rientrando a casa la sera, giusto in tempo per cenare e per mettersi a letto per rialzarsi la mattina dopo al alba, per un misero stipendio a stento sufficiente per sopravvivere,sono dei coglioni?

E se tutti questi lavoratori decidessero di non lavorare più e farsi mantenere dallo Stato col suo reddito di cittadinanza di cui tanto si sciacqua la bocca,cosa penserebbe?

A parer mio, lei scarsissimo Conte, e’ forse la peggiore rovina che potesse capitare al nostro Paese,non riesco neanche a guardarla in tv per più di un secondo, mi si rivolta lo stomaco a sentire tutta la sua ipocrisia. Fortunatamente RENZI e gli italiani l’hanno accompagnata all’uscita.

QUESTO! Gattopardiano e narciso: la peggior specie! Ha raccattato voti con il suo do ut des e ora fomenta odio per restare a galla.Che venga in settentrione, vedremo come sarà accolto e magari a Brescia Bergamo, dove vivono i familiari di tanti morti, grazie alla pandemia da lui cosí ben gestita! NO! Giuseppi Conte a Scampia allo Zen di Palermo…..adesso nel settentrione lo vedremo a Quarto Oggiaro …dove cè gente comprabili (mafiosa)….Conte è il peggio del peggio. Un trasformista privo di ogni dignità, un collettore di tutti i farabutti truffatori e gli incapaci e parassiti di questo paese.

La mossa di Conte: soffia sul fuoco della disperazione. E usa Scampia contro il governo ultima modifica: da

