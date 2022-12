DI MALE IN PEGGIO. AVANTI COSÌ ED IL PD È FINITO.PECCATO!!

Ma è possibile che chiunque si candidi a guidare il PD, inizi il percorso con il solito “ma Renzi…”

Non gli bastano i danni fatto negli ultimi anni?

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, già vicepresidente del PD quando Renzi era segretario, quindi convintamente elettore/sostenitore dello stesso e oggi nuovo faro sinistro della corrente più ortodossa della “ditta”, ha spiegato la sua personale idea sul futuro del partito, sembra, che sarà fra i candidati alla segreteria. Tra le sue convinzioni sul futuro del PD, se lo guidasse lui, c’è quella di considerare Matteo Renzi un inutile disturbatore e che pertanto vada tenuto fuori da ogni accordo futuro. Ma caro compagno Ricci, l’analisi giusta che dovresti fare è se ci sarà un futuro per il tuo PD, con il tuo schema politico; le alleanze future, verranno dopo, tanta acqua dovrà passare sotto ai ponti, vedi mai, che quello che accadrà sarà magari la necessità politica di sopravvivenza e costringerà il tuo partito a “pregare” di sederti al tavolo col disturbatore, ben misera fine per la tua altezzosa e sprezzante posizione odierna.

UN RIASSUNTO SU MATTEO RICCI. PER CHI E UN PO SMEMORATO! POI DATE VOI UN GIUDIZIO.

Il Sindaco di Pesaro,Matteo #Ricci,una volta era renziano, infatti fu vice segretario del Pd sotto la guida di Matteo Renzi,quindi quando i numeri erano da record,41%.

Poi sappiamo che sono accadute tante cose,fallimento del Referendum,inchieste su commissione…scissione,con la corsa sul carro vincente( almeno quello che credevano loro!).

Matteo Ricci certo non segui’ Renzi perché in quel momento seguirlo significava fare una scommessa,ma si accuccio’ sotto l’ala della Ditta tanto che oggi la sua quotazione sale grazie all’endosement di #Bettini.

Il “Ricci” ,pertanto,sta pensando ad una sua possibile candidatura e quindi incomincia a rilasciare interviste “…Io credo che dobbiamo dire con forza: fuori Matteo #Renzi dal nostro Congresso.Serve un patto interno al Pd per tenere Matteo Renzi fuori dalla discussione.Non si devono intorpidire le acque avendo solo l’obiettivo di distruggere il nostro partito.Renzi lo persegue da quando con una scissione ha creato Italia Viva.VA TENUTO FUORI,perché lui non ha interesse al dibattito che stiamo facendo; l’unico interesse che lo muove è la possibilità di poter approfittare delle nostre debolezze per distruggerci e cancellare così la storia dei partiti del riformismo italiano”

E però! Ma quanta acredine! Quanto lo teme?! E si’,perché io penso che se c’è uno che andrebbe tenuto ben lontano dal Pd,al fine di non sparire del tutto, sia il DOLCEVITA ex Pochette, che si è gia approfittato delle loro debolezze, fagocitandoli e tallonandoli,tanto da proporsi come il vero riformista di sinistra.E poi strano che con tutte le scissioni avvenute, Mdp-Articolo 1( Speranza),Leu(ideato da Grasso),Possibile(Civati)… ricordi solo Italia Viva!

Il problema è uno solo: Renzi è un mattatore che pensa,agisce per cambiare le cose che non vanno,cerca di evidenziare e rimuovere le incrostazioni…viceversa loro vogliono uno che sappia blaterare senza però che le cose cambino:troppi gli interessi e legami consolidati.

Se #Renzi fosse veramente ” il problema”,quando e’ andato via,ormai da parecchio tempo,il loro consenso sarebbe dovuto spiccare in alto,viceversa alle elezioni hanno avuto una vera debacle tanto da indire un Congresso ed oggi sono dati sul 16%

CHE DEVO AGGINGERE?

CHE. Il PD ormai è un partito di mediocri consapevoli talmente tanto della loro mediocrità che non possono farsi vedere accanto a Renzi, la loro insipienza sarebbe talmente palese che fanno e faranno di tutto per nasconderlo. Renzi disturba, dice una nullità che grazie a Renzi e ai successi di Renzi divenne sindaco.

Ho torto? Ditemi chi a sinistra ha il coraggio di confrontarsi in TV con Renzi. Men che meno una mediocre nullità come Ricci o chi gli sta intorno.

Sarà per questo che preferiscono Giuseppi, solo che è pure una banderuola costruita a tavolino da Casalino come Giuseppi al loro cospetto sembra un fenomeno.

DI MALE IN PEGGIO. AVANTI COSÌ ED IL PD È FINITO.PECCATO!! ultima modifica: da

