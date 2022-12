Per ricostruire, il Pd parte demolendo Veltroni. Ma Walter Veltroni é ancora muto??

Ma Walter Veltroni é ancora muto??

Non dice una parola difronte alle scempiaggini pronunciate in questi giorni, sulla necessità di distruggere la carta dei valori del PD? Che tristezza… Ma lui purtroppo è entrato in questa atmosfera del silenzio già dal 2009, quando lo hanno completamente distrutto, facendo perdere il candidato del PD qui in Sardegna con una feroce campagna “contro”…

Ai soliti noti non gliene fregava niente di perdere, dovevano eliminare due pericolosi indipendenti come Veltroni e Soru, che

le idee le avevano ma non ubbidivano abbastanza, di Renzi non se ne parlava nemmeno.

Colpiti, affondati, o diciamo meglio affogati con grande soddisfazione e da allora Veltroni sta zitto. Ma perché?

COMUNQUE. La sconfitta al referendum e la formazione di Italia Viva ha avuto almeno una ricaduta positiva: ci ha permesso di distinguere “il grano dal loglio”, cioè chi fa politica per convinzione ideale dai politicanti che cercano solo di aggregarsi ai carri vincenti. Invito tutti ad avere una buona memoria, nel caso che qualche topo, abbandonando la nave che affonda, cercasse di salire sulla nostra scialuppa.

Per ricostruire, il Pd parte demolendo Veltroni.

L’esordio del Comitatone dem, l’organismo che riscriverà il patto fondativo, diventa un processo al Manifesto dei valori del primo segretario: “Ordoliberista”, “datato”, “scritto male”. Tra i candidati si vede Matteo Ricci che declina l’invito di Decaro di sostenere con tutti i sindaci la candidatura di Bonaccini, potrebbe diventare la carta anti-Schlein della sinistra interna.

Doveva accadere. Anche i padri nobili prima o poi conoscono l’amarezza del giudizio sommario. Nel Pd è il destino toccato a Walter Veltroni, primo segretario del partito. Il Comitatone dem, l’organismo che riscriverà il patto fondativo dei Democratici, finisce in una sorta di processo al Manifesto dei valori che Veltroni fece approvare il 16 febbraio del 2008.

I veri democratici dovrebbero ribellarsi a questi sfascisti sciagurati. Veltroni perchè non urla il suo sdegno???

Il manifesto dei valori del PD era il punto più alto toccato dalla politica della sinistra democratica degli ultimi 30 anni. Si meritano la disintegrazione. Comunque. Le vicende del PD non ci interessano più. Per me devono sparire… La sinistra deve essere un’altra cosa rispetto a questi… Ma lì dentro si annidano altre insidie, Invidie, personalismi, personaggi mediocri che cercano di mantere un pezzettino di potere, ci vorrebbe in fiume in piena per spazzarle via. Giusto per sgombrare gli ultimi dubbi li dentro. L’unico vero valore è la poltrona che galleggia in un mare di nulla cosmico politico. Con buona pace della stampa amica che non sa più cosa inventarsi a difesa. Si parla di uno scottante report sui brufoli fascisti della Meloni. Che tristezza.

Non sanno più che cosa sono e dove andare con chi e quando dove e perché. In piena crisi di identità. Si scontrano le anime religiose e atee- liberali -socialiste e comuniste. Sono un minestrone perennemente in lotta fra di loro inconciliabili destinati a dividersi in correnti per sempre

Ho visto il PDS accusare il PCI di essere datato, il DS accusare il PDS di essere datato, il PD accusare il PDS di essere datato ed ora il nuovo partito sta accusando il PD di essere datato. Meno male che ho smesso di votare a sinistra da anni, si quando ho capito che prendevano in giro i gonzi che gli andavano dietro.

Il PD discorsi tanti, idee poche e confuse: continua ad incolpare gli altri piuttosto che fare una autocritica. Il PD fino ad oggi è sopravvissuto solo perché i suoi elettori vivono nel ricordo di quello che PCI e Ulivo sono stati un tempo. L’ho detto è lo ripeto : sarà questo un congresso burla ,e tutto nelle mani della ditta e decidono loro il corso de congresso è hanno deciso anche l’epilogo .

