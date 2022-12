Sarà il suicidio per il PD aver tentato l’omicidio di Renzi.

Ma perchè il candidato alla segreteria del PD, nella sua presentazione PRECISA di essere lontano dalle idee di Matteo Renzi

Mah allora non hanno capito niente.

Invece di parlare sempre e solo di Matteo Renzi, devo iniziare a costruire e pensare alla politica che vogliano fare.

Comunque vi ricordo che il momento più glorioso che ha visuto il PD è stato quando Matteo Renzi era segretario, FORSE AVETE PAURA?

Se non ci fossero questi del PD con delle idee geniali che tirano fuori periodicamente, bisognerebbe inventarli, perché alla fine sono persino divertenti se riesci a contrastare quel leggero senso di nausea… E’ incredibile, riescono a fare ogni volta dei danni peggiori dei precedenti, e ora pare che i cinque stelle abbiano superato il PD di un punto, ridotto al 16% nei sondaggi.

Non ho sentito nessuno ovviamente parlare di disfatta storica, quei commenti vengono riservati ad un unica persona, per il resto si fa finta di niente. Comunque il punto importante non è questo, la notizia straordinaria della giornata è che sarà Speranza a dettare la linea per la rinascita del partito. Speranza? Si proprio lui, quello dei comitati per il no, quello della scissione, quello dei probabili brindisi dopo la sconfitta del referendum, quello che non è mai andato oltre il 3% e ultimamente stava all’1,5%, ma nessuno glielo ha mai rinfacciato, ed è stato inserito trionfalmente nelle liste del PD per essere rieletto, e ora sta nel comitato dirigente, come un politico di altissimo livello che ha contribuito al bene del partito.

Sembra una barzelletta ma purtroppo non lo è.

Ecco, ora Speranza dice che sia arrivato il momento di buttare al macero la carta dei valori, quella messa per iscritto al momento della fondazione del PD nel 2007 da Walter Veltroni.

Troppe cose che non vanno in quel progetto, probabilmente troppa democrazia, troppe idee moderne, troppe aperture. Per vincere ora si tornerà ai piani quinquennali per un economia pianificata, o alla collettivizzazione forzata dell’agricoltura con la creazione dei kolchoz?? E chi lo sa, tra tante cose così assurde, ci possiamo aspettare di tutto. Ciò che però ormai appare chiarissimo, è che conferma la mia teoria… è che quel 4 dicembre del 2016, il PD ha firmato il suo suicidio politico.

Sarà il suicidio per il PD aver tentato l'omicidio di Renzi.

