Si è proprio cosi… La critica si scatena quando lui non c’è.

Se fossi Matteo Renzi. Invitato in TV, diverso quando avviene nelle redazioni dei giornali, pretenderei di essere intervistato in chiusura di trasmissione e non all’inizio. Per il semplice motivo che andando all’inizio lascia tutto il tempo successivo alla canea organizzata contro di lui, quindi non confutabile.

Es. Da Giletti, dopo di lui, Cacciari che ebbe a disposizione il tempo per contestarlo partendo dal ” simpatico megalomane per continuare con la seria autocritica ” ecc.

Dalla Merlino uguale, la tattica e’ quella di invitarlo, creare audience per poi finire l’intervista e dare spazio a tutto il cialtroname in attesa di sproloquiare contro di lui senza poter controbattere.

Provate a farci caso alla prossima intervista.

Lo avete notato io si. Anche se guardo l’intervento di RENZI e poi, dopo pochi minuti, giro, ma lo scopo lo hanno ottenuto. Mi sembra un ottimo consiglio, potrei inviarglielo.

Ho notato , ormai è un criterio acquisito commentano su Renzi perfino quando nemmeno interviene in studio figurarsi dopo i suoi interventi. Quello di ieri con la Merlino poi, che a tutti i costi voleva estorcere il disegno da loro costruito per cui il terzo polo entra in maggioranza è vergognoso. Meno male che è un grande comunicatore e li mette in riga.

