Voglio pensare che quando fai del male solo per cercare consensi,questo debba tornarti indietro. Si chiama effetto boomerang.Si chiama legge di causa ed effetto è la legge universale che non guarda in faccia a nessuno…pensiamoci bene e cerchiamo di mettere sempre buone cause..mi sa che Salvini sia in contumacia . Che dite?

Prima o poi i nodi vengono al pettine. I politici devono cambiare perché e’ il tempo che lo chiede. Per crescere bisogna essere uniti e proporre idee migliorative non opporsi a prescindere. Tutti i partiti devono lavorare in parlamento per il bene di tutti i cittadini . Le cose devono tornare a posto. E chi fa del male, deve pagare! Basta fare e dire per la scena. L’ Italia ha bisogno di politici responsabili e preparati …Facciamoli studiare.

È ufficiale: Matteo Salvini, Marco Minniti, Federica Mogherini, sono i tre Alti Funzionari italiani denunciati alla Corte Penale Internazionale (CPI) dell’European Center for Costitutional and Human Rights (ECCHR) affinché si indaghi su crimini contro l’umanità nei confronti di migranti e rifugiati intercettati in mare e sistematicamente riportati in Libia dove sono sottoposti a detenzione sistematica e a torture indicibili.

L’ECCHR è ONG di giuristi con Sede a Berlino che si occupa di diritti umani e ha messo a punto un dossier con il sostegno di un’altra Organizzazione non governativa la SEA WHATCH.

Ha inoltrato all’AJA una comunicazione ex art 15 dello Statuto di Roma.

In parole semplici: una denuncia!

Si chiede di indagare sulla responsabilità penale ed individuale di Funzionari di Alto Livello degli Stati membri della UE e delle Agenzie, in merito a molteplici e gravi privazioni della libertà personale risultanti da intercettazioni in mare tra il 2018 e il 2021.

Tra i presunti coautori, figurano politici europei di Alto Livello tra cui Minniti, Salvini, la Mogherini, Fabrice Leggeri (Direttore esecutivo di Frontex)

e membri del Centro di Coordinamento del Soccorso Marittimo Italiano e Maltese assieme ai Funzionari del Servizio Europeo per l’Azione esterna (SEAE).

I fatti accaduti avrebbero evidenziato un ruolo decisivo che i Funzionari della UE svolgono in relazione alla privazione della libertà personale.

La denuncia si basa su testimonianze dirette raccolte da giornalisti investigativi ed esamina 12 episodi di privazione della libertà personale che hanno avuto origine in mare.

Le decisioni che verranno prese saranno molto severe.

Prima o poi chi fa del male lo paga, a volte con gli interessi!

SPERIAMO! Che sia la volta buona? In Italia per ottenere giustizia i privati devono spendere una marea di soldi e aspettare anni per averla. I politici ”godono” di diverso trattamento. Quando e se indagati o sono vessati, tipo Matteo Renzi, oppure assolti. A scanso di equivoci bene ribadire che siamo garantisti, sempre e con chiunque, fino a sentenza passata in giudicato. Anche se. Ho sempre visto che i politici se la sono sempre cavata! Escuso qualche caso. Ritengo illecita quella norma che protegge il politico “l’immunità parlamentare” sarebbe come accettare il principio che il politico non è’ un comune cittadino ma un personaggio super partes.

