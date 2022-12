IL NUOVO MASIANELLO.

Omuncolo, meschino e bugiardo patologico.

Omuncolo, meschino e bugiardo patologico.Più che masaniello un asinello con tanto di rispetto per i ciuchi che sono signori rispetto al soggetto suindicato. Vorrai dire il nuovo parassita che ruba i soldi agli italiani per darli ai furbi, ai truffatori,alle mafie che gli portano ossigeno per farlo sopravvire.Che schifo, provo per lui una profonda repulsione.Svegliatevi, napoletani, siciliani e calabresi, questo soggetto inqualificabile,vi ha reso schiavi,e vi tiene legati con le mancette. conte con il voto di scambio con il condono vi ha tolto anche la dignità.

Le sue campagne si basano sempre sul ricatto e l’ assistenzialismo al Sud, che vive di quello.

Traveste un palese voto di scambio da ” dignità”. Ma tra noi non ci crede nessuno. Il M5S….è una vera sciagura per tutti !!

ORA. In questo bailamme che continua tra incompetenze,populismi ed invidie,tutti stiamo perdendo.Un’ Italia allo sbando. Ma spero che in questo momento qualcuno dovrebbe prendere in mano questo scivolare nella palude….ritrovare l’ equilibrio e la consapevolezza!! chi ? gli unici che possono tirarci fuori da questa palude sono solo DRAGHI E RENZI. ORA SFOTTETE PURE MA LA REALTA O VERITA E QUESTA.FETEVENE UNA RAGINE.

Giuseppe Conte è il nuovo Masaniello, sceso in piazza a difendere l’oro di Napoli (il RdC)!

Si sente il paladino degli scalzi che sono presi, secondo lui, a calci in bocca dal Governo Meloni.

Seduto in piazza, tocca spesso il collo del dolce vita blu che indossa da esistenzialista. Dice: “La nostra protesta sarà pacifica porterò in piazza, a Roma, le storie dei percettori del reddito. Si tratta di dignità sociale contro pochi comportamenti fraudolenti” mentre anche ieri sono emerse truffe per altri 10 milioni che paghiamo noi che aggiunti ai miliardi precedenti fanno una cifra iperbolica.

Lui, l’avvocato del popolo, è un populista anomalo!

Siamo di fronte ad un mistero napoletano??

“Preside’ m’arraccumann!” urla una piccola folla organizzata dalla CGIL.

È una specie di Samarcanda alla Michele Santoro. Inizia con un presidio di lavoratori dell’Inps riassunti dopo essere stati esternalizzati.

“Merito del mio Governo” precisa Giuseppi. Qui sono 800 in tutta Italia 3000.

Bandiere rosse, ciuffo presidenziale sullo sfondo.

Il PD è assente, è il Viceré che saluta i lavoratori.

Viene alla mente il “gratuitamente” del Superbonus!

Lo aspettano a S. Giovanni a Teduccio e a Scampia dove il M5S, ha preso il 64%. In quelle terre abbandonate è tradizionale, dai tempi di Lauro, il voto di scambio per sopravvivere. Non per giustificare Lauro ma almeno lui ci metteva i soldi suoi mentre Gonde ci mette i soldi degli italiani che pagano le tasse.

Intanto la Lega in Lombardia non è più di Salvini che ha perso non solo Milano ma anche Cremona, Brescia e Lodi. Il PD è distrutto in attesa del Congresso che nomini un Segretario che li porti fuori dalla palude e metta a posto le cose distrutte con vera sapienza da Letta .

Il Governo continua a latitare adesso per colpa di Draghi. Giorgia lo dice ed aggiunge che gli ha lasciato trenta cose da fare! Meno male che le altre le aveva fatte mentre era comunque era decaduto e con un vero senso dello Stato gli ha lasciato un tesoretto e ci ha supportato fino alla fine senza mancare ad un solo appuntamento! Avrebbero dovuto aspettare che Draghi portasse a complimento tutte le riforme previste dal PNRR prima di cacciarlo invece di sbraitare ai quattro venti che erano PRONTI.

Il migliore, Matteo Renzi, è l’unico che potrebbe sopperire allo scempio ma è tenuto, fra invidie e cospirazioni, sempre in panchina!

Con le correnti attuali non c’è spazio per le novità. Tutto procede senza un programma serio.

Le correnti sono diventate protettorati.

Perdono tutti e con loro perdiamo noi! Svegliamoci!!

IL NUOVO MASIANELLO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo