“Sul congresso del PD ci chiamano in ballo tutti e tutti i giorni. Noi ovviamente noi non ci siamo ,siamo totalmente e giuatamente fuori dal congresso. Forse vale la pena ricordare ai compagni e amici del PD che c’è stato un momento in cui il PD vinceva e quel gruppo dirigente che aveva portato il PD a vincere è stato oggetto di una lotta intestina, di una guerra fratricida, di un costante logoramento interno. Per chi ancora mi dice: ma perché non sei rimasto nel PD, consiglio di vedere questi 6/7 minuti. E comunque prima o poi qualcuno spiegherà a chi continua ad attaccarmi che da quando io non sono più segretario del Pd ci sono stati altri tre segretari: Martina, Zingaretti, Letta. Continueranno a prendersela con me o inizieranno a fare politica?“. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua e-news.

E! L’ incapacità del PD continuerà anche nei prossimi anni anche con il nuovo segretario che già stanno tramando per mandarlo a casa chiunque fosse. È la loro malattia. E con gran stupore e meraviglia.. sono andati indietro perdendo voti. Ummm.. non c’è che dire! Sono stati molto bravi nell’aver perso milioni di voti. Bravi, bravi, continuate così e continuate pure a fare le lotte fratricide. Bisogna dirlo, in questo sono eccezionali, sono imbattibili. Sono stati capaci di fare arrivare al potere ed al Governo la Destra dei Fratelli d’Italia e Company. Sarete molto contenti ora che siete dei falliti all’opposizione.

Pd, Renzi: “Su congresso ci chiamano in ballo tutti, ma noi siamo fuori” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo