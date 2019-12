Conte: “Questo governo sull’immigrazione sta facendo molto meglio di Salvini. E cambieremo i decreti sicurezza”

Il presidente del Consiglio, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, critica l’ex ministro dell’Interno e il suo operato: “Noi ricollochiamo 98 migranti al mese, lui 21”. E sulla Gregoretti annuncia: “Sto ancora verificando il coinvolgimento di Palazzo Chigi. Il leader leghista: “Tutte balle”.

Corse che in genere si fanno per divertimento, in questo caso c’è poco da divertirsi, e molto da sperare. A partire dai primi ostacoli del prossimo mese di Gennaio, ed in particolare quello del 26. E per quanto riguarda il fango quello non ce lo facciamo mai mancare. Comunque auguri di buon lavoro al Presidente Conte ed a tutti noi di un futuro migliore. Ma saranno! Ultimi colpi di coda di un governo più insignificante della storia repubblicana. Il condottiero o professore del popolo che muove le armate dove non ci sono. È praticamente allo sbando, l’assedio è appena iniziato, si prospetta un 2020 nefasto per il suo prestigio. Sparirà dal mondo politico senza colpo ferire, non gli verrà concesso neanche l’onore delle armi visto il nulla assoluto che ha prodotto. Dopo aver causato il danno agli operai dell’Ilva dire loro che non sa che fare è emblematico. A casa !!!

L’UNICA COSA POSITIVA DI QUESTO GOVERNO (MA NON E MERITO SUO MA DI RENZI) E D’HAVE BLOCCATO! Il piano di Salvini era avere più possibile immigrati in strada (vedi chiusure centri) affinché magari ci scappa il…….., così la macchina propagandistica evidenziava l’accaduto, e portava consensi. E cosi i I salviniani toccati nel loro punto vitale si stanno scatenando. Bellissimo. Mi piace questo attaccamento morboso al nullafacente. A quello che irride chi non la pensa come lui, che posta foto e commenti per denigrare donne, omossessuali emigrati ecc. Un bell’esempio di politico equilibrato che va in giro per l’Italia con presepi, alberelli, mani giunte e quant’altro. Poi tutta questa religiosità da parte di un separato/divorziato con un figlio. Proprio un bell’esempio di cristiano.

Ma se Salvini oggi fosse al governo, non potrebbe far altro che mangiare a colazione, pranzo e cena spread. Altissimi tassi di interesse sul debito fino al default, con l’effetto di far fuggire i risparmi (1700 miliardi di depositi sui cc e 2300 miliardi di risparmi gestiti). Dopo di che ci sarebbe il pagamento delle pensioni, stipendi pubblici e fornitori in BOT che svaluterebbero dalla mattina alla sera. La Repubblica di Weimer a 100 anni di distanza. Come aver perso ancora una volta una guerra disastrosa.

Tornando al Conte: Di solito quando parla un politico di razza suscita un grande eco.Ma qui sembra di sentire lo sproloquio di uno che non si fila nessuno.Anzi sembra di sentire quelle voci dall’aldila’ che taluni dicono di aver inciso su un nastro e che si presentano stridule e confuse.

Il banderuola per ogni vento. Una vergogna per l’Istituzione che rappresenta. Sarei proprio curioso di vedere cosa farebbe in una crisi come quella di Sigonella. Ci sarebbe da ridere; o, purtroppo, meglio dire da piangere.Grandi giri di parole per poi dire che gli sbarchi da settembre sono aumentati ma in quantità gestibile, anche se sono spariti dalle televisioni, e che sulla Gregoretti “forse” sapeva. La teoria del “non potevano non sapere” nel suo caso, ed in quello di Di Maio, stavolta non vale? Spero che a gennaio finisca questa farsa, che definirei di bassa “lega”

L’istinto di conservazione è un impulso naturale, ma guai ad abusarne….Conte fa della moderazione la sua cifra distintiva, ma quando si parla di Salvini va letteralmente fuori di testa e sembra dare in escandescenze pur di difendere il proprio governo e attaccare l’avversario. Ha sottoscritto e presentato in Parlamento i “famigerati” decreti riguardanti sicurezza e immigrazione, e adesso li chiama in causa per dimostrare una presunta “anti-democraticità” del leader della Lega…..che coerenza ! Per durare a Palazzo Chigi si è messo sotto l’ala del PD, abbandonando i 5stelle al loro destino….fulgido esempio di opportunismo e trasformismo politico, teme il voto come la peste, sa bene che gli italiani di solito non perdonano i voltagabbana.Dal punto di vista politico Conte è ai titoli di coda.Straparla, rinnegando se stesso. Ripete sempre le stesse cose, mostrando inquietudine.Non ha alcuna visione critica delle vicende, navigando a vista.Caduto questo Governo cadrà nel dimenticatoio, come Ingroia.

Più che una maratona vedo una corsa nel fango ad ostacoli, una farm run. Corse che in genere si fanno per divertimento, in questo caso c’è poco da divertirsi, e molto da sperare. A partire dai primi ostacoli del prossimo mese di Gennaio, ed in particolare quello del 26. E per quanto riguarda il fango quello non ce lo facciamo mai mancare. Comunque auguri di buon lavoro al Presidente Conte ed a tutti noi di un futuro migliore. ultima modifica: da

