Renzi: “Reddito di cittadinanza sbagliato, i furbetti ne approfittano”. “Il fatto che tra chi ha percepito il reddito di cittadinanza nella Locride ci sia anche il proprietario di una Ferrari dimostra ancora una volta che questa misura è semplicemente sbagliata. Non crea lavoro, non assicura sviluppo. E troppi furbetti ne approfittano”. Così Matteo Renzi (Iv) su Facebook commenta la notizia dei 237 cittadini che a Locri in Calabria hanno percepito il reddito senza averne diritto.

