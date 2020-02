Il PD ci ha proprio dichiarato guerra totale.A ITALIA VIVA

Il coniglio Zingaretti per uscire dall’impasse sulla prescrizione manda avanti le donne ad attaccare la Ministra Bonetti di Italia Viva per i femminicidi.

Ecco i nomi delle amazzoni di Zingalema:

Anna Ascani, Vice Ministro Pubblica Istruzione

Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria Mibact

Francesca Puglisi, Sottosegretaria al Lavoro e Politiche sociali

Debora Serracchiani, Deputata Partito democratico

Anna Rossomando, Vice Presidente Senato

Lucia Bongarzone, Portavoce democratiche Emilia Romagna

Francesca Danversa, Delegata Conferenza nazionale Molise

Diana De Marchi, Referente Democrazia Paritaria e Diritti Lombardia

Cinzia Del Torre, Portavoce democratiche Friuli Venezia Giulia

Cecilia D’Elia, Referente conferenza Lazio

Teresa Esposito, Referente democratiche Calabria

Sara Ferrari, Portavoce democratiche Trentino

Meri Marziali, Coordinatrice democratiche Marche

Lorenza Panei, Referente democratiche Abruzzo

Raffaella Salmaso, Portavoce democratiche Veneto

Lucia Sileo, Referente democratiche Basilicata

Antonella Vincenti, Portavoce democratiche Puglia

SI! Il PD ci ha proprio dichiarato guerra totale.

Adesso questa vigliaccata di 15 “donne” del PD (tra le quali molte ex renziane fallite) che si comportano come 15 donne della Lega o di FdI… SUONANO LA SVEGLIA ALLA BONETTI, dicendogli DIAMOCI UNA MOSSA.

Finora, notiamo tutti, Elena Bonetti è stata solissima nel portare avanti il Family Act, solissima ed oscurata sia dal M5S che dal PdC… per non parlare del PD.

Eppure qualche piccolo risultato, vista la difficoltà oggettiva a farsi ascoltare da alleati che fanno finta di non sentire, l’ha portato a casa.

Dicevo… sola soletta… eppure le tematiche di cui lei è ministro dovrebbero interessare le donne in modo trasversale e quindi mi sarei aspettata collaborazione fin dall’inizio, condivisione dei temi, aiuto nello sviluppo di strategie da proporre al governo… invece niente… tutte impegnate altrove e silenti ma ora, dopo l’assemblea nazionale e dopo che sono ormai chiare 2 cose: 1) LA BONAFEDE NON LA VOTIAMO NEANCHE MORTI. 2)EMILIANO NON LO VOTIAMO NEANCHE MORTI miracolosamente si svegliano ed invece di chiedere alla Bonetti, come sarebbe logico, un incontro per fare il punto, per vedere cosa si può fare e come lo si può fare, visto che si sta al governo insieme, non trovano niente di meglio che buttare giù un documento scritto in sinistrese e quindi senza ne capo ne coda elencando tanti problemi che poi tutti conosciamo e lo affidano alla stampa “amica” di Renzi ovvero l’Huffington Post, come dire al Fatto Quotidiano che tanto è la stessa cosa… per “suonarle la sveglia”, come dice l’articolo, perché la ministra “si dia una mossa”. Dobbiamo continuare per molto ad ingoiare tutti questi rospi?

Il PD ci ha proprio dichiarato guerra totale.A ITALIA VIVA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo