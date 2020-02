Renzi: “Non voto l’accordo, il governo non ha i numeri”. Zingaretti: “Italia Viva ci rispetti” L’ex premier a Circo Massimo su Radio Capital al Pd: “Non capisco perché si fa dettare l’agenda dal M5s”. E aggiunge: “Se ci vogliono cacciare, ce lo dicano”.

SI! Fa benissimo non bene, è una riforma sciocca al di là delle questioni di principio, se una coalizione di governo non è in grado di ascoltare le critiche circostanziate di tutti i soggetti coinvolti nella macchina della giustizia solo per lisciare il pelo a quattro populisti arruffapopolo beh allora succeda quel che deve succedere.

Semplicemente piaccia o meno facciamo parte INDISPENSABILE del governo, hanno voluto mantenere, la boiata di reddito di cittadinanza e di quota 100, succhiato soldi ( sangue ) a chi lavora e produce ricchezza, per regalarli a molti fancazzisti, che stanno a grattarsi tutto il giorno, ora BASTA!!!! Piuttosto muoia il governo con tutti i Miracolati ( Il PD) da Renzi e miracolati dal comico che si credeva politico M5S.. Quando si andrà alle elezioni vedremo come arriveranno ad una maggioranza Senza Italia Viva e senza Azione di Calenda DIVERTITEVI.P.S. La Sinistra? ma se a Bettole paese di Bersani la Bergonzoni ha preso il 70% la sinistra conservatrice oramai è pura testimonianza vivono di ricordi sempre più labili .

Solo in Italia si poteva pensare di risolvere il problema dei processi interminabili con la prescrizione. Per inciso per come è intesa in Italia non esiste praticamente in nessun altro paese al mondo. A questo vanno aggiunti i vari cavilli procedurali tipicamente italiani, che addirittura possono comportare l’annullamento di un processo in corso da anni. Così si riparte da zero, con costi enormi e prescrizione quasi certa. In pratica con il nostro sistema chi è più furbo o ha più soldi può direttamente puntare alla prescrizione, invece che all’assoluzione. Logica vorrebbe che l’abolizione della prescrizione facesse da volano per nuove norme che favoriscano la velocizzazione dei processi. Ovvio che gli avvocati osteggino la riforma e Davigo. Sono un esercito, ed in questo sistema inefficiente loro ci sguazzano e ci campano.

La riforma Bonafede è una bestialità giuridica che non ha eguali al mondo. Per evitare che ladri e delinquenti la facciano franca grazie alla prescrizione, l’unica strada è accelerare il processo e renderlo più breve della prescrizione! Non serve Einstein per capirlo! Bonafede, invece, da buon grillino forcaiolo ha fatto l’esatto opposto: abolendo la prescrizione senza intervenire sui tempi del processo, ha reso i processi virtualmente senza fine. Dunque Renzi ha ragione al 1000%. Siamo il Paese dei fichi d’India: manco una riformetta penale sappiamo fare!

Bravo RENZI. Ormai sei abituato a combattere contro i politicanti da strapazzo.Almeno tu abbi il coraggio delle tue azioni e di quanto hai sempre scritto e detto sulla giustizia.Ormai travicello ti sta creando un’autostrada per le prossime elezioni.Anche in puglia non farti irretire dalle false e ciniche sirene.Emiliano è stato il meno attento alle ragioni dell’unione della sinistra.C on il suo pressapochismo politico è comodo ora gridare alla solidarietà. Risparmia alla puglia altri 5 anni di immobilismo e di autoreferenziale narcisismo.Con emiliano il pd farà concorrenza al movimento 5 stelle.Sarà una bella battaglia tra chi prendera’ il prefisso telefonico più alto in termini di voto.

Curioso che chi scodinzola con dei fascistelli come i grullini, difendendo anche le cialtronate fatte dai grillini con SSalvini, dicono a chi non scodinzola dietro alle cialtronate dei casaleggesi di essere di destra. ultima modifica: da

