Gli invisibili restano invisibili. Nell’accordo non sarebbe stata accolta la linea Bellanova che voleva la regolarizzazione dei migranti senza permesso bloccati in Italia dalla pandemia

A quanto SI apprende !ribolle da questa mattina ‘Squadra 5 Stelle’, ovvero la chat su Whatsapp in uso a ministri e sottosegretari grillini. Quando inizia a circolare la notizia di un’intesa sui cosiddetti lavoratori ‘invisibili’ – 6 mesi per 500mila migranti, solo un pizzico meno di quanto chiesto da Iv – iniziano le telefonate tra i membri di governo M5S, e c’è chi chiede a gran voce una riunione nelle prossime ore per ribadire la linea e tenere la barra dritta. Che per il M5S, come detto a più riprese nei giorni scorsi, equivale a un mese di permesso di soggiorno e solo per agricoli. Fuori colf e badanti. I più agguerriti, raccontano, sono il ministro Sergio Costa, i sottosegretari Carlo Sibilia, Vittorio Ferraresi, Giuseppe L’Abbate. Mentre la viceministra all’Economia, Laura Castelli – raccontano – non ha mancato di sottolineare il suo disappunto nel vertice di ieri, con il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza, cominciato attorno alle 16 e finito all’1 di notte passata.

Ma anche il capo politico del Movimento, Vito Crimi, nella chat visionata attacca a muso duro la ‘sanatoria’ inserita nel dl rilancio: “Più leggo la norma più mi rendo conto che qualcosa non quadra – scrive – far emergere il nero abbuonando sanzioni penali significa dire ai nostri imprenditori onesti siete dei cogl…i, potevate fare come noi e guadagnare di più e ora ci abbuonano tutto…”.

Questa e la legge delle Sette E IL MS e una setta !Ci sono alcuni che credono di essere una spanna oltre gli altri. Credono di poter decidere sulla vita degli altri. Credono di essere depositari di diritti. Pontificano come distributori di concessioni, proprietari della vita…degli altri. Questi sono il cancro della società. Sono i perbenisti da salotto e tastiera. Sono gli stessi che protestano se manca loro l’energia elettrica per tre minuti e che si disinteressano dell’altro che non sa dove dormire e che cosa mangiare. Sono i moralisti senza morale. Il peggio sono costoro.

Io mi domando e chiedo: ma la cosidetta sinistra, ma dove cacchio è andata a finire? Invece di stringersi compatta intorno alla Ministra Bellanova per smascherare finalmente un Movimento che è rimasto tal quale quello del Conte1, stà alla finestra a guardare per poter dire poi “ma io lo avevvo detto”, senza avre fatto nulla per realizzare una riforma impostaci dalla stessa civiltà storica e giuridica di una cultura occidentale a cui ci picchiamo di appartenere.

Già, dimenticavo, Bellanova è renziana e quindi le parole d’ordine tra gli alleati del M5S, PD e LeU ormai confusi con il M5S stesso, sono due e valgono sopra ogni altro principio: DIFENDERE FINO ALLE ESTREME CONSEGUENZE IL GOVERNO CONTE2, ED IMPEDIRE AD ITALIA VIVA DI RAGGIUNGERE UN QUALSIASI RISULTATO POSITIVO.

Renzi, dammi retta, te lo vado dicendo da quando questo stupido governo è nato : MOLLALO

I 5 stelle sulla regolarizzazione dei migranti fanno un sacco si storie,ma sul come devono regolarsi per non perdere la poltrona sono subito pronti a vendersi l'anima. Se non ci fossero al governo saremmo tutti più tranquilli.

