Prosegue il giro di presentazioni online del libro di Matteo Renzi “La mossa del cavallo”, che sta avendo un grande successo piazzandosi ai primi posti delle classifiche di vendita. In pochi giorni Amazon ha esaurito le scorte, che sono state ricostituite, e questo sta succedendo in molte librerie. Tra poco inizieranno le presentazioni pubbliche in giro per l’Italia, nel rispetto delle misure di sicurezza, che si fa fatica a programmare viste le moltissime richieste.

Il libro, per chi sia interessato davvero all’Italia, al mondo e alla politica, è da leggere tanto è pieno non solo di analisi e giudizi, ma soprattutto di proposte concrete, di cose che si possono fare e soluzioni da dare a problemi vecchi e nuovi, dato che le conseguenze della pandemia sono fortemente presenti nel libro. Ci sono, insieme, Visione del futuro e concretezza dell’oggi.

Faccio solo due notazioni.

Tutti i giornalisti, soprattutto quelli solitamente più critici, nelle interviste hanno dimostrato competenza, entrando nel merito delle idee e delle proposte, dismettendo ogni polemica di maniera. Merito del libro che affronta temi veri in modo serio, ma merito anche di un clima che, non condizionato dalla spettacolarizzazione della politica politicante dei talk show, fa emergere liberamente la professionalità di chi ce l’ha. Per la serie, se si discute seriamente e non per blandire la beceraggine populista, si riesce anche a venire a capo di una realtà diversa dai polpettoni ammanniti di solito dai media.

I commenti in diretta degli ascoltatori, che in molti casi appaiono di fianco all’immagine principale, erano di tre tipi. Un gran numero approvava, un numero quasi pari approvava meravigliato, dicendo di avere avuto una immagine completamente diversa di Renzi rispetto a quella corrente “allestita” dai media. A loro è dedicata la citazione di Machiavelli che apre il libro: “Ognuno vede quel che tu pari; pochi sentono quel che tu sei”. Poi ci sono quelli, pochi, dei soliti trogloditi che dicono di non voler neanche sentir parlare di Renzi, ma lo commentano in modo ossessivo, ripetendo da anni le stesse frasi fatte. Completamente fuori contesto a testimonianza della loro meschinità. Alla fine risultano grotteschi.

Il punto non è essere d’accordo con Renzi, ma volendo esprimere un’opinione da cittadino ed elettore consapevole, almeno conoscere quello che propone. E non per sentito dire magari da chi lo avversa.

