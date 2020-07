Calabria, gruppo di residenti si sdraia a terra ad Amantea contro l’arrivo di 13 migranti positivi. Istigati dalle forze armate in borghese.

Protesta sulla statale SS 18 ad Amantea, in provincia di Cosenza, per l’arrivo di 13 migranti positivi al Covid 19, sbarcati a Roccella Jonica. Si tratta di 13 pakistani, al momento asintomatici. La task force dell’Azienda sanitaria di Cosenza ha già avviato i protocolli e sta gestendo in loco il focolaio dei migranti. A breve saranno visitati dall’equipe medica e poi tamponati nuovamente. Misure che non sono servite ad abbassare la tensione. Un gruppo cittadini infatti è scesi in strada all’arrivo dei richiedenti asilo, e sulla statale il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Alcuni si sono anche sdraiati a terra chiedendo il trasferimento immediato dei migranti in un altro centro

Attenzione 50 anni fa vi fu la rivolta dei boia chi molla a Reggio Calabria. I media main stream fecero credere all’epoca che fosse una manifestazione spontanea della gente per difendere Reggio Calabria capoluogo. Poi si scoprì che era una rivolta fomentata da fascisti e ndrangheta che si inseriva nell’ambito della strategia della tensione e del golpe borghese (risalente proprio a quell’anno). Nella rivolta di Reggio Calabria c’erano noti terroristi fascisti, noti boss della ndrangheta e noti caporioni della destra parlamentare ed ex parlamentare, altro che rivolta spontanea. Ora qui bisognerebbe indagare su matrice politica dei manifestanti e sul loro certificato penale. Comunque! È gravissimo che sul web ci siano esponenti delle forze dell’ordine in incognito o palesi che si permettono di offendere il ministro degli interni Lamorgese, che è il loro ministro di riferimento e alla quale sono gerarchicamente tenuti al rispetto. Gravissimo, inaudito, roba da procedimento disciplinare immediato. Così come andrebbero espulsi da polizia, arma dei carabinieri e guardia di finanza coloro che indossano una divisa e si permettono di essere razzisti o di offendere il nostro amato capo dello stato Mattarella, il nostro amato premier conte, il nostro amato governo giallorosso, la nostra amata magistratura, la nostra amata Repubblica antifascista nata dalla Resistenza e fondata sulla Costituzione. Attenzione, bruttissimo clima. I razzisti tra le forze dell’ordine danneggiano l’immagine dello stato! E servitori dello stato che offendono loro superiori o il potere esecutivo o il potere giudiziario o il potere legislativo, insomma sono un pericolo per la democrazia. L’Italia non deve ripiombare l’Italia nell’atmosfera dei tentativi di golpe o nell’era della p2 che infiltrava gli apparati della repressione.

Attenzione, la gente sente il mefitico odore delle polpette avvelenate e la puzza della strategia della tensione e subdola oscure manovre . È molto strano che di fronte a 250 mila italiani malati di covid non vi sono state manifestazioni di protesta mentre per 13 (13!!) migranti positivi al covid 19 si scatenano manifestazioni, prese di posizioni di politici (non solo di destra, sic!)e un’indegna gazzarra antimigranti! A destra (sia mediatica sia politica) molti sono in preda a confusione mentale grottesca. A giorni alternati si indignano: un giorno per negare l’esistenza del coronavirus (quando colpisce italiani e soprattutto padani) e il giorno successivo per amplificare pochi casi di coronavirus tra migranti. Minimizzano 250 mila casi di covid 19 tra italiani e amplificano poche decine di casi tra migranti. No, non può essere buonafede! Il grande inganno mediatico e politico va smascherato! Associare il coronavirus all’immigrazione e’ un tentativo gravissimo di inquinare la vita politica, di manipolare la realtà . Si sente puzza di strategia della tensione! L’ossessione per immigrati in Calabria e Sicilia, bulgari a Mondragone, bengalesi nel Lazio, badanti dell’est in Friuli, stranieri in Toscana, scatena un complottismo senza fine anche alla luce della campagna elettorale per le regionali e comunali e per il tentativo costante di far cadere il governo….Ok dico ma non con queste scusanti.

Ma scendete in piazza contro la ndrangheta, invece che contro 4 poveracci in cerca di un futuro migliore! Comunque il complottismo è alle stelle! La fake news dei contatti dei migranti con la popolazione scatena ulteriore complottismo. Complottismo alimentato anche da amplificazione mediatica e strumentalizzazione politica dell’immigrazione, degli sbarchi e della sicurezza. Così come suscita complottismo senza fine il tentativo in malafede di fare credere che gli immigrati hanno portato il coronavirus in Italia, quando invece sono stati gli italiani a portare il coronavirus in Africa e in mezzo mondo! Già a febbraio la ridicola fobia per gli immigrati ha causato i grandi focolai tra italiani. Il pericolo veniva dal bianco della porta accanto! La Padania è stato il grande focolaio d’Italia e di mezzo mondo, ma razzisti e finti sovranisti si preoccupano dei pochi casi importati. E il complottismo dilaga!

QUESTO E PURO RAZZISMO.Ora voglio vedere se arriva qualche turista milanese che risulta positivo al Covid in Calabria cosa succede..

