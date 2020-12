ANCORA QUESTO PAGLIACCIO VUOL DIRE LA SUA! E LO INTERVISTANO PURE.POVERA ITALIA COME SEI CONCIATE MALE.

Beppe Grillo affonda il Mes: “Inadatto e inutile” Il comico scrive un post sul proprio blog dal titolo “La Mes è finita”. E propone una patrimoniale per i super-ricchi.

Veramente siamo alle comiche: se i soldi ci sono al punto che il MES diventa inutile, perchè dobbiamo tassare gli Italiani, siano essi ricchi o meno ricchi? PALIACCIO: Invece di preoccuparsi di MES sproloquiando, di appunto e MES PATRIMONIALE etc…si preoccupi del suo patrimonio mooooolto modesto che la patrimoniale intaccherebbe e dei guai del pargoletto dallo ‘stupro facile’…Amen !

GENTE RICORDATEVI SOLO CHE : Quando qualche pasticcione del governo e non parla di patrimoniale per i super-ricchi, gli onesti cittadini dei ceti medio-bassi e bassi si devono allarmare, perché saranno loro – e non i medio-ricchi, i ricchi e super-ricchi – che saranno tosati a dovere

La solita manfrina. Grillo parla, tanto elettoralmente lui non paga. L’idea circola nel web dove i webiti penseranno a farla diventare una valanga sotto la cui pressione i suoi ubbidienti cagnolini dovranno “cedere”. Ma il processo sarà lungo, ma nel frattempo funzionerà l’unica arma che si pensava di fare funzionare : una massiccia azione mediatica di distrazione di massa. Così nessuno penserà per un po’di tempo allo sbriciolamento del suo Movimento. Il tempo passa, la cera si consuma ed il morto resta sempre lì.

Beppe Grillo ha davvero rotto con le sue incompetenti scanzonate cazzate comodamente fatte dalla sue villetta da super-ricco a Sant’Ilario. Avesse finalmente il pudore di smetterla di insegnare la sua filosofia politica, che davvero non ha i titoli . ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo