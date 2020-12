Il Cairo quotidiano. Il patron del Corriere ha commissionato un sondaggio a Pagnoncelli, che non ci azzecca mai. Secondo l’Ipsos cresce l’indice di apprezzamento di Conte e cala l’indicatore di coesione delle forze di Governo. Quest’ultimo a causa delle divisioni interne, che sono vissute dai cittadini come mere questioni di potere. Non so quale sia il “panel” che l’istituto utilizza per le sue rilevazioni, certo non è il mio, fatto di artigiani, piccoli commercianti ed esercenti, che sono incazzati come bestie e che giudicano questo Governo il peggiore della storia. I ristori non arrivano, ma le tasse si, sono puntuali le bollette, le pigioni e le altre spese correnti, ma non c’è nessun segnale di ripresa. Cosa diversa è l’opinione della vasta schiera dei “garantiti”, fatta di dipendenti pubblici e pensionati, per loro nulla è cambiato, anzi. Le famiglie della media e piccola borghesia soffrono per la chiusura delle scuole, per la didattica a distanza, per i vaccini che non si trovano, per le difficoltà a curare le malattie “ordinarie” e per tutti gli altri problemi, dovuti alla pessima gestione della pandemia.

Si questa è ; La conferma, per quanto mi riguarda dell’evidente distruzione della reputazione ,che è stato compiuta , ed è ancora in atto nei confronti di Matteo Renzi.

Signori degli altri partiti che tollerate questo solo perché colpisce il vostro antipatico nemico è molto pericoloso. Un giorno capiterà la stessa cosa nei vostri riguardi, ma è comunque pericoloso per chiunque ha a cuore la democrazia.

Questa non è una stampa libera questa è una stampa vergognosa.

Questo post dovrebbe essere diffuso il più possibile.

IL FIL ROUGE CHE LEGA M5S, LA7, FATTO QUOTIDIANO

Andrea Scanzi (Fatto Quotidiano) ospite di Massimo Gramellini. Marco Travaglio (Direttore del Fatto Quotidiano) ospite di Fabio Fazio. Scanzi, Travaglio ma anche Peter Gomez e Antonio Padellaro (anch’essi del Fatto Quotidiano), tutti vicini al M5s e ospiti fissi nei programmi di La7.

Pochi sanno che esiste un filo rosso a legare tutti questi elementi che si chiama Beppe Caschetto.

Caschetto è il titolare della ITC 2000, agenzia di management per lo spettacolo che rappresenta anche molti giornalisti e conduttori televisivi di La7. Lilli Gruber, Giovanni Floris, Luca Telese (anch’egli vicino al M5s), Corrado Formigli sono di Caschetto. Nonché Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini, in forza a Rai3, rete in quota M5s.

Il Fatto Quotidiano ha una branca che si chiama Loft e che produce programmi televisivi fra cui “Accordi e Disaccordi” di Andrea Scanzi; “Belve” della fidanzata di Enrico Mentana (direttore informazione di La7), Francesca Fagnani; “La confessione” di Peter Gomez e così via. Programmi che poi Loft del Fatto Quotidiano rivende al canale Nove, del quale Beppe Caschetto è una sorta di ombra grigia.

Ovviamente nulla di illecito, di irregolare, di illegale. Semplicemente, quelli che sembrano mondi paralleli che non si toccano mai, sono invece assolutamente compenetrati tramite la figura del potentissimo agente televisivo Beppe Caschetto.

A “Quelli che il calcio”, Caschetto rappresenta almeno otto membri del cast fisso. A “Che tempo che fa” ne rappresenta almeno cinque (Fazio, Littizzetto, il duo Ale & Franz, Enrico Brignano, Roberto Saviano) senza contare i vari ospiti di turno della stessa scuderia, come per esempio Sabrina Ferilli o Andrea Delogu (che ora è onnipresente in Rai e conduce un programma con Stefano Massini, ospite fisso di Piazza Pulita condotto dal caschettiano Formigli).

Nulla di illegale, ribadisco. Ma è utile avere bene in mente questi passaggi per osservare con occhio critico e consapevole talune trasmissioni di approfondimento politico su taluni canali televisivi, per capire come mai sempre i soliti volti che propinano i soliti argomenti nei soliti salotti.

IL FIL ROUGE CHE LEGA M5S, LA7, FATTO QUOTIDIANO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo