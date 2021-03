Addio al bonus cashback. Draghi cancella tutti i rimborsi.

Sfortunatamente è tempo di saluti. Anche il bonus cashback ci lascia: il Governo guidato da Mario Draghi sembra proprio intenzionato a cancellarlo. A chiederlo sarebbe stata direttamente l’Europa: in questi giorni l’Esecutivo è al lavoro sul recovery fund e le linee del bonus cashback non sarebbero propriamente in linea con le direttive arrivate da Bruxelles.

Finalmente ha posto fine a questa pagliacciata delle carte di credito per pagare le cose spicciole. A parte i costi bancari di cui nessuno è al corrente… al solito ciechi come le talpe, una nazione in crisi non può avere le leggi di un casinò….Ogni tanto siamo seri… E classici. Troppa modernità é follia! Bravissimo Draghi ce lo invidia tutto il mondo! altro che CONTE L’IMMOBILE E CHIACCHIERE. SOLO FUMO E POCO ARROSTO.ED E RIMASTO FUMATO.

Sfortunatamente è tempo di saluti. Anche il bonus cashback ci lascia: il Governo guidato da Mario Draghi sembra proprio intenzionato a cancellarlo. A chiederlo sarebbe stata direttamente l’Europa: in questi giorni l’Esecutivo è al lavoro sul recovery fund e le linee del bonus cashback non sarebbero propriamente in linea con le direttive arrivate da Bruxelles. Il rischio adesso è che il bonus con i relativi rimborsi venga cancellato definitivamente.

Ricordiamo che il cashback permette di ricevere un rimborso pari al 10% sulle spese effettuate nei negozi fisici ed effettuate con dei mezzi di pagamento tracciabili. Questo netto e decisivo cambio di rotta sembra sia stato determinato dalla necessità di utilizzare in maniera diversa le risorse in arrivo dall’Europa.

Bonus cashback, è tutto perso!

Il governo Draghi, secondo le prime indiscrezioni che emergono in queste ore, avrebbe altri 15 giorni per mettere mano al recovery fund e mettersi in regola con le direttive europee. In caso contrario le misure che non sono perfettamente in linea potrebbero essere cancellate. Questo potrebbe dimostrarsi un arma a doppio taglia per i consumatori, che hanno deciso di aderire al programma e si aspettano di ricevere il bonus cashback: quanti hanno già incassato il rimborso sono i più fortunati. Per il futuro staremo a vedere: il bonus cashback potrebbe non rimanere attivo ancora a lungo.

Questo repentino cambio di rotta sarebbe una responsabilità del nuovo Governo guidato da Mario Draghi, che avrebbe intenzione di cancellare tutti i provvedimenti che non siano perfettamente in linea con i parametri dettati dall’Unione europea. La linea adottata dal nuovo esecutivo prevede di concentrare le risorse in pochi progetti, ma che soprattutto siano selezionati in base alle opportunità che offrono nel medio-lungo periodo. Ossia quelle legate ad una garanzia di crescita e che abbiano un maggior impatto sull’occupazione. In estrema sintesi, le risorse che il precedente Governo aveva destinato al bonus cashback – ossia 5 miliardi di euro – potrebbero essere destinate ad un progetto che garantisca un’adeguata crescita del Pil: una delle ipotesi al vaglio potrebbe essere quella di spostare tutto su un progetto che dia una maggiore affidabilità.

Recovery plan: tutti al lavoro!