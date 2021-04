La signora Von Der Leyen doveva uscire ed andarsene. tempo al tempo si da per ricevere si riceve se si da

Una sedia vuota come le idee delle taleban-femministe che calpesterebbero tutto e tutti pur di sedercisi sopra in esclusiva, magari con un aiutino di Letta per quelle da Capogruppo.Ovviamente mica per meriti: solo in forza del colore del fiocco sulla culla alla nursery del reparto maternità.

Caso Von der Leyen, alla Camera una sedia vuota al centro dell’aula. Lorenzin: “Da Erdogan un’offesa all’Ue e alle donne”L’ex ministra e deputata del Pd ha protestato a Montecitorio contro la scelta di Erdogan di incontrare la presidente della Commissione europea senza far allestire una sedia d’onore per lei

Si’, in Italia giustamente protestiamo, ma il signor Michel e la stessa signora Ursula Von der Leyen minimizzano quasi e stentano a criticare il sultano Erdogan. L’Ue, il mondo occidentale. etc dovrebbero smetterla di avere timori nei confronti di Erdogan, Costui è a capo di un regime autoritario, che con la scusa dell’appartenenza alla Nato, non viene isolato.

E ERDOGAN!

– Erdogan ha fatto quanto meglio gli aggradava: ridicolizzare un donna, tanto più se rappresentativa dell’Occidente Europeo.

– Ursula ha fatto buon viso a cattivo gioco; avrebbe potuto con calma prendere posto in piedi fra le 2 poltrone ed aspettare che Erdogan se ne accorgesse, ma non ha lo stampo per farlo.

– Michel ha fatto quello che farebbe un qualunque ipocrita maschilista occidentale, menefreghista dall’alto della sua posizione istituzionale: se ne è altamente fregato invece di cedere il suo posto alla Ursula.

Tutto il resto è solo pura ipocrisia.

Per questo faccio fatica a provare disagio per quanto è successo dal momento che (mi) ricordo quanto l’unione europea abbia fatto (e continui a fare) per accludere la Turchia nell’unione. Ricordo il rapporto di privilegio che la Germania, paese della Von Der Leyen mantiene con la Turchia. Ricordo quanto noi europei ,anzi meglio non noi europei ma la casta europea che siede a Bruxelles, abbia sopportato e deglutito riguardo a comportamenti politici e religiosi della Turchia paese che certo non brilla per democrazia e liberalità. Continuando a lisciare il pelo a certi leader discutibili (e non aggiungo altro per evitare la scontata censura di questo giornale) questo è quanto si riceve in cambio. Chi è causa del proprio male pianga se stesso. Magari in piedi.

Vi faccio presente che la Turchia è da poco uscita della convenzione di Istanbul, in buona compagnia con alcuni Paesi dell’Est Europa. Lo sconcerto lo provo verso il presidente del consiglio europeo.

