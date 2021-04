ERDOGAN PENSAVA DI RITROVARE DI MAIO O CONTE CHE SI TOLGONO I PANTALONI E INVECE HANNO TROVATO UN PRESIDENTE CON LE PALLE ECCO PERCHE IL TURCO E DIVENTATO TURCO.

Grande draghi finalmente qualcuno che dice le cose come stanno

Per una volta, sono d’accordo con Lanfranco Turci, pur capendo l’inevitabile velo d’ipocrisia che copre l’azione della diplomazia, ogni tanto occorre fare la voce grossa per mantenere il rispetto di se stessi, non mostrandosi proni, verso i prepotenti che trovano incoraggiamento dall’acquiescenza: le trattative si fanno con il sorriso sulle labbra, pur sapendo che entrambi sotto il tavolo hanno la loro clava, che si preferisce non usare, ma che all’occorrenza, ma non si ha timore di usare.

ERDOGAN ha abbondantemente approfittato, degli spazi creati dalla Presidenza Trump, che ha dimostrato disinteresse e disimpegno, verso la Nato, messa in una sorta di coma farmacologico. Ciò ha incoraggiato le ambizioni turche di potenza militare regionale, che gradualmente ha sviluppato ambizioni geopolitiche nel Nord Africa.

Non bisogna dimenticare che Trump, ora è poco più di un miliardario (ridimensionato da infortuni economici e politici) che si sta leccando le ferite.

La Nato, con Biben Presidente, sta recuperando la sua centralità strategica, la Turchia è una potenza Militare al suo interno, ma, ha all’interno almeno un vicino nemico giurato, non ha a mio avviso interesse ad uscirne, mentre invece ha tutto l’interesse ad entrare nell’EU..

Nei confronti della Russia di Putin, la Turchia ha stretto cooperazioni competitive.

Ora dovrà fare delle scelte, sottraendola all’attuale ambiguità.

Di Draghi, si possono dire tante cose, da parte dei suoi detrattori, ma non certo di non soppesare ogni parola prima di pronunciarla, vorrei ricordare che era reduce dalla sua prima visita all’estero come P.d.C. che ha preso per mano il titolare della Farnesina, per difendere gli interessi italiani, che non sono solo politici ed economici ma anche umanitari, e di stabilizzazione di un area strategica per l’Europa, (Italia e Francia in primis).

Stefano Federici.