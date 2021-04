Meglio mettere un velo sul nostro giornalismo, che anche per questo periodo di Pandemia, la sola cosa che ha saputo fare è diffondere il terrore sanitario fra la popolazione che nn è in grado di discernere fra il vero ed il falso. Non ti curar di lor, ma guarda e passa, diceva il sommo Poeta.Ma hai ragione Ragione ragione ragione Ragione ragione BASTA BASTA CON QUESTI CIALTRONI.Travaglio e compagnia ragliante pensano di fermare le idee e la libertà col fango, più né vomitano più si affossano e più dimostrano la loro disonestà. Le querele sono la miglior via per difendersi dalla vigliaccheria.

“Il Fatto Quotidiano apre il proprio giornale con un presunto scoop che definire ridicolo o assurdo è riduttivo.

Non ho mai parlato con la persona che Il Fatto Quotidiano oggi presenta in prima pagina, né ho risposto ai suoi continui messaggi. E del resto questa stessa persona – priva per quanto io sappia di alcun ruolo e potere – si lamentava perché neanche rispondevo alle sue considerazioni: del resto ricevo sul telefono, via email, sui social centinaia di messaggi da sconosciuti privi di alcuna credibilità sugli argomenti più disparati.

Trovo surreale che mi si attribuiscano le opinioni di chi mi scrive e che si definiscano colloqui dei messaggi senza risposta.

Quanto alle mie posizioni sul governo Conte esse sono state sempre pubbliche e ufficiali, a cominciare dai vari incontri con l’allora premier a Palazzo Chigi e dalla mia partecipazione alla delegazione ufficiale di Italia Viva nelle consultazioni al Quirinale con il Presidente Mattarella prima e poi nelle consultazioni con i presidenti Fico e Draghi. Quello che pensavo della crisi l’ho detto in tutte le sedi istituzionali e nelle numerose interviste rilasciate.

Confondere le allucinazioni con gli scoop significa che alcuni organi di informazione vivono purtroppo una crisi profonda che mi dispiace, come cittadina e come sostenitrice di una informazione di qualità. Mi riservo, ovviamente, di tutelare la mia immagine nelle forme e nelle sedi più opportune.

MA LA REALTA ! ED E QUELLO CHE A QUESTI NON GIORNALISTI E PERO PERSONE PICCOLE DANNO UN FASTIDIO IMMENSO E CHE ITALIA VIVA “Noi siamo stati il motore del cambio di Governo Conte/Draghi e pensiamo che sia stata una scelta giusta per il Paese. Basta vedere la reazione dei mercati all’arrivo dì Draghi: il valore delle nostre aziende in Borsa è aumentato e lo spread è sceso facendoci risparmiare soldi pubblici. Non c’è dubbio che con Draghi ci sia stato un cambio di passo sulle vaccinazioni rispetto al governo Conte con il quale abbiamo accumulato ritardi. Ora però, se i dati continuano a migliorare, dobbiamo pensare alle riaperture non solo delle scuole ma anche di ristoranti e teatri. Mi auguro che il cambio di passo visto sui vaccini, si veda anche sull’economia a cominciare dal sostegno alle imprese” E LE PERSONE IN MALAFEDE DISONESTE INVIDIOSE LASCIAMOLE ROSICARE, Maria Elena Boschi

Denunciate Cairo e la proprieta del FalsoQ per diffamazione e stalking.Dai MEB fallo chiudere quella fogna di giornale richiedi un bel risarcimento danni che così chiude tanto non c’è Conte Tacchia che gli può prestare i nostri soldi! ultima modifica: da

