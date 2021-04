L’ AVREI SCOMMESSO CHE REPORT IERI SERA MUTO SU MEB la querela è certa , il torto sicuro … chi paga ? ahahahhh e io gli chiedo i danni ché mi son perso il film … ahahahh.

Travaglio querelato!! ottimo!! mah la giustizia è uguale per tutti!! Se Ranucci diffama in Rai va querelato lui ed il responsabile di rete!! si fa propaganda al grillismo.con le idee, non diffamando gli altri. non vorrei che la Rai di fa carico di pagare i risarcimenti.per le querele subite dai suoi giornalisti! la responsabilità è personale! chi diffama paga! SI TRAVAGLIO RAGAZZI ALTRA GRANA IN ARRIVO , QUESTO GIORNALE E’ COME IL POZZO DI SAN PATRIZIO E’ SENZA FONDO.

Al Fatto quotidiano ormai stanno in una angolo. Il governo del loro beniamino si rivela sempre di più per quello che era, un governo che è la concausa dei 100.000 morti. Indagini cominciano ad interessare uomini centrali scelti da quel Governo quali Arcuri ed il rappresentante dell’OMS voluto da Speranza dentro il CTS. SI scopre che dopo Philip Morris contributi mensili arrivavano da parte da Moby traghetti sia a Grillo che alla Casaleggio. Stanno in un angolo e reagiscono come soltanto sanno fare loro riempiendo di fango gli avversari politici. Emblematica le prima pagina del Fatto che racconta le allucinazioni del figlio di Gelli rivolte a Maria Elena Boschi. Ecco la risposta indignata della giovane Parlamentare di Italia Viva:

IL FATTO’ CONFONDE SCOOP CON ALLUCINAZIONE, MI RISERVO TUTELE GIUDIZIARIE –

Confondere le allucinazioni con gli scoop significa che alcuni organi di informazione vivono purtroppo una crisi profonda che mi dispiace, come cittadina e come sostenitrice di una informazione di qualità. Mi riservo, ovviamente, di tutelare la mia immagine nelle forme e nelle sedi più opportune.

Il Fatto Quotidiano oggi apre il proprio giornale con un presunto scoop che definire ridicolo o assurdo è riduttivo. Non ho mai parlato con la persona che Il Fatto Quotidiano oggi presenta in prima pagina, né ho risposto ai suoi continui messaggi. E del resto questa stessa persona – priva per quanto io sappia di alcun ruolo e potere – si lamentava perché neanche rispondevo alle sue considerazioni: del resto ricevo sul telefono, via email, sui social centinaia di messaggi da sconosciuti privi di alcuna credibilità sugli argomenti più disparati -prosegue la capogruppo di IV alla Camera. Trovo surreale che mi si attribuiscano le opinioni di chi mi scrive e che si definiscano colloqui dei messaggi senza risposta. Quanto alle mie posizioni sul governo Conte esse sono state sempre pubbliche e ufficiali, a cominciare dai vari incontri con l’allora premier a Palazzo Chigi e dalla mia partecipazione alla delegazione ufficiale di Italia Viva nelle consultazioni al Quirinale con il Presidente Mattarella prima e poi nelle consultazioni con i presidenti Fico e Draghi. Quello che pensavo della crisi l’ho detto in tutte le sedi istituzionali e nelle numerose interviste rilasciate”

