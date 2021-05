REPORT ULTIMA FICTION RAI

Ieri la terza puntata di Report sull’incontro Renzi-Mancini.

Pensavate che fosse finita?? Ma quando mai, la trasmissione di Rai tre, ha ormai preso il posto di quelle serie Tv infinite.

Quelle come Beautiful, Dynasty, Dallas o Sentieri, e sicuramente si può andare avanti per anni e anni, proprio come nelle fiction, cioè senza avere niente di interessante da dire. Oggi seguendo le indiscrezioni (io certe fiction non le guardo) pare che in trasmissione Conte a parlato, ovviamente lasciato libero di parlare anche per un ora e mezzo e i bravi giornalisti riporteranno tutta l’intervista senza tagli.

Renzi che aveva chiesto di intervenire già dalla scorsa settimana, chissà… forse non c’è abbastanza tempo…

Ad ogni modo le domande che io faccio ipoteticamente a Report, sono sempre le stesse, prima fra tutte, se è arrivata una qualche notizia di reato contro Matteo Renzi. Pare di no, nessun magistrato ha sentito questo bisogno di avviare un inchiesta sul fatto che un Senatore abbia incontrato un dirigente del Dis, quindi niente reati, niente indagini, niente di niente che riguardi Matteo Renzi, è questo lo avevamo capito sin dalla prima puntata dove la sceneggiatura, diciamolo, faceva acqua da tutte le parti.

Mentre Report ha ricevuto una richiesta di consegna, dopo l’esposto in Procura da parte di Matteo Renzi, di tutta la documentazione, comprese le registrazioni della spy-professoressa…

Altra indiscrezione ci dice che ora verrà messo sotto torchio anche Matteo Salvini, perché anche lui ha incontrato Mancini. Ora seguendo la logica aristotelica di cui si spera tutti siano dotati, mettere un avvenimento che non ha portato a nulla, vicino ad un altro esattamente identico, per quale motivo dovrebbe portare a qualcosa?

Direi che non porterà a nulla nemmeno quello, però ricordatevi per un momento le trame controverse di Beautiful o di Sentieri, la logica era importante? Assolutamente no, facevano persino entrare i protagonisti dentro i quadri, figuriamoci se Ranucci non riesce a trovare una sequenza che per quanto insensata, i suoi telespettatori non apprezzeranno incantati?

Certo difficile prevedere a quante puntate arriveremo, ancora più difficile capire in che tipo di storia intendono muoversi stasera: Giallo? Noir? Azione? Commedia? Io propendo più per il comico, per questo ho già preparato i Pop Corn.

