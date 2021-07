Italia viva contro Letta. Contestata candidatura a Siena. Renzi: Pd con Letta è contro Draghi” Letta non sta sereno

Italia viva contro Letta. Contestata candidatura a Siena. Renzi: “Pd è contro Draghi” Letta non sta sereno: i toscani di Renzi gli “consigliano” di ritirare la candidatura a Siena. Renzi media sulla candidatura di Letta a Siena: “Enrico ci faccia sapere se vuole i nostri voti” Il leader di Italia viva cerca di calmare le acque e si rivolge al segretario dem: “La trattativa resta aperta ma vogliamo reciprocità”. Il riferimento è alla scelta del candidato all’altra suppletiva che si terrà in autunno, quella del collegio di Roma-Primavalle. Pd è contro Draghi” Letta non sta sereno Secondo RENZI “tornerà sui suoi passi. Non può appoggiare una forza ostile al governo” come i 5 stelle Povero Enrico Letta, non sta tranquillo neanche nel feudo rosso di Siena, anche lì lo perseguita Matteo Renzi e minaccia di farlo fuori e di rispedirlo a Parigi, come già tre anni fa, quando lo fece fuori da Palazzo Chigi. Leggere per credere. “Se ieri era difficile un accordo, oggi è improbabile – sostiene il capogruppo in Consiglio regionale di Italia Viva in Toscana, Stefano Scaramelli – se sono disponibili a ritirare il nome di Letta io personalmente non avrei problemi a scegliere un candidato insieme al Pd. Poi può anche non essere del mio partito, ma deve essere del territorio, avere rappresentatività e competenza. Questi sono i nostri tre presupposti per appoggiare un candidato, Letta ne ha solo uno”. Parole che fanno tremare la segreteria del Pd, soprattutto alla luce di quella promessa di Letta: se perdo a Siena ne tiro le conseguenze… Scontro aperto tra Italia Viva e Partito Democratico sulla possibilità che Enrico Letta venga indicato come candidato alle suppletive di Siena. Un accordo tra le parti sembra alquanto difficile anche se Matteo Renzi ieri ha tentato una mediazione. “La trattativa resta aperta ma vogliamo reciprocità”, ha dichiarato il leader di Italia Viva, mettendo sul piatto la prossima suppletiva prevista in autunno, ovvero quella del collegio di Roma-Primavalle. “Sul nostro appoggio alla candidatura di Letta a Siena è ancora tutto aperto. Enrico ci faccia sapere”, ha spiegato Renzi. Mi fa specie che un uomo d’onore come letta, che ha definito i renziani “quella roba là”, chieda il loro appoggio per la sua elezione a Siena. Il problema per lui è che, senza il loro voto, andra a sbattere e non avrà altra scelta che tornarsene a Parigi a curare l’immagine della dinastia saudita (ammesso che se lo riprendano). Noi che siamo di centro sinistra da sempre, il PD appiattito su un partito che esprime il nulla mi crea un profondo sconforto. Adesso sentire che il paese dipende dalle elucrubazioni di un sig. conte ed una viceministra la cui massima espressione sono state le scarpe rosse sulla scrivania, mi fa star male altro che covid.

Essere contro Draghi ha un senso per i 5stelle perché per loro è l’unico modo per cercare di sopravvivere (e pazienza se una linea politica calibrata sul tornaconto di partito non è il modo migliore per fare gli interessi del paese).



Ma per il Pd e LETTA, che non passa giorno senza che accampi massimo senso di responsabilità…..!

Poi cè: Italia Viva con Matteo Renzi un uomo tutto di un pezzo onesto , leale , corretto e rispettoso , un genio della politica che ci invidiano in tutto il mondo dove lo invitano a fare conferenze per spargere il verbo .

Amato e rispettato da tutti un faro che illumina la politica italiana! Non di sinistra non di destra e non di centro un uomo per tutte le stagioni.Un fine scrittore che ha dato alla luce la sua ultima fatica Contocorrente.