Giuseppe Conte: “Se vogliono cambiare la Cartabia votino in massa M5S” GENTE CHE FACCIA DI TOLA DICONO DALLE MIE PARTI. PORELLO E DA TSO.

Giuseppe Conte: “Se vogliono cambiare la Cartabia votino in massa M5S” POI AGGIUNGE IL SALTIMBANCO: Venghino siore e siori, la mia verdura per la ricrescita dei capelli è magica!!!! ragazzino spostati e lasciami lavorare per il bene del popolo!!!

Ancora una volta a fare scandalo non sono le dichiarazioni di questo saltimbanco impomatato… ma la rassegnazione con cui ormai il pd di letta accetta tutto ciò.

Pensiero maligno: ho l’impressione che il neo-presidente M5S con questa uscita sulla Cartabia non faccia altro che dar “becchime ai suoi polli” perché da buon Avvocato, Professore e Giurista come potrebbe mai condividere la vecchia Bonafede ??

E la stessa cosa si ripeterà al momento di rivedere profondamente il Reddito di Cittadinanza che giusto il fine ma come concepito ed applicato è stato un vero fallimento.

E come al solito quello che firmava IERI cancellerà DOMANI. La solita minestrina ‘riscaldata’: oggi va bene il decreto, domani NO ! Ma certi ‘allocchi’ seguiteranno a veder volare gli asini, con la pochette però !

Se crede di poter ottenere valanghe di voti annunciando di volere cambiare una riforma che fra l’altro ha appena votato, mi sembra veramente un povero illuso. Della Bonafede, Cartabia, post-Cartabia se ne interessano solo qualche puri e duri grillini, ma quanto al resto degli Italiani é l’ultima delle loro priorità.

Gli incompetenti onesti stanno imparando (sempre con punto interrogativo) a 15mila euro al mese a spese nostre, dovrebbero pagare loro noi. Per la Cartabia Conte continua il lavoro di Grillo prendere per i fondelli. Se non sono riusciti ad essere incisivi con il 33% con i voti che hanno perso per strada quando prenderanno mai più del 50%. Il 10 agosto San Lorenzo ci sarà la disi scrizione in massa di tutti i dissidenti la chiamano Movexit.

Il M5S 115.130 aventi diritto, 67.064 votanti, 62.242 pro-Conte ! i sondaggi lo danno al 50% di quelli M5S che sono attualmente in parlamento, e con il 10-15% cosa pensano di poter fare i 5S , per questo Conte cerca voti per far ritornare quelli che hanno dichiarato (nei sondaggi) che non voteranno 5S , ma anche tutte le votazioni dopo le europee hanno dimostrato disaffezione per ilM5S hanno perso comuni , non hanno regioni che film ha visto Conte quel che hanno fatto al governo è stato solo sceneggiate sudamericane , sono un movimento ridicolo e più ridicolo ancora è quel pinocchietto che si sono scelti come leader e se Letta non fa attenzione fa fare al PD la fine del M5S.

Giuseppe Conte: "Se vogliono cambiare la Cartabia votino in massa M5S" GENTE CHE FACCIA DI TOLA DICONO DALLE MIE PARTI. PORELLO E DA TSO.

