RINCARI GAS E LUCE:ECCO IL PERCHE’? E DOVREMMO Ringraziamo soprattutto chi non ha consentito le trivellazioni italiane e che ora rompono tanto i maroni per gli aumenti.

Ringraziamo soprattutto chi non ha consentito le trivellazioni italiane e che ora rompono tanto i maroni per gli aumenti. SI GENTE. I GRILLOIDIOTI.I grilloidioti hanno bloccato il paese ,dicendo no a tutto ,a cominciare dalle olimpiadi a Roma, no TAP,NO TAV,NO A RICERCA È ESTRAZIONE DI GAS E PETROLIO, UNA BANDA DI FANNULLONI INCAPACI IGNORANTI CON A CAPO GRILLOSCEMO PLURI CONDANNATO,SONO STATI CAPACI SOLO DI DISTRIBUIRE SOLDI ALLA CAZZO,SOTTOFORMA DI REDDITO di nullafacenza, continuando ad indebitare di più le future generazioni.

I grillini sono la peggior disgrazia che poteva capitare all’Italia dopo la seconda guerra mondiale, ma dubito dopo di loro viene una destra truffaldina e arraffona che ha come unico scopo quello di mettere le mani sui soldi e spera sempre nella scarsa memoria della gente per continuare indisturbata a fare le sue porcherie !!!!

Gli italiani si reputano intelligenti, ma poi dopo aver dismesso il sistema l’elettronucleare con demagogici referendum, acquistano energia elettrica dalla Francia e Slovenia di origine nucleare. La Francia tiene in funzione circa 50 centrali elettronucleari. Noi il gas dell’Adriatico non lo trivelliamo, ma lo ricompriamo dagli stati rivieraschi che lo estragģono al posto nostro. Tutte queste idiozie sono state il cavallo di battaglia di partiti poi votati dagli italiani i quali amano seguire i pifferai e farsi prendete per il culo.Allora?

La decadenza culturale degli italiani è balzata agli occhi sùbito dopo le ùltime elezioni politiche. Solo un popolino privo di un mìnimo di conoscenza e coscienza sociale nella sua enorme ingenuità poteva non accorgersi che i 5 stelle sono arroganti perchè incapaci e molti dei danni già fatti sono purtroppo, irreversibili. Dare il 33% dei voti ai “grillini” è stato un’ atto di grande incoscienza.!!

Una cosa è certa, siamo nel mezzo del solito(ma non tanto)mistero italiano dove gli interessi di parte si intrecciano con la politica e gli italiani disorientati si fanno mille domande: perché queste manovre suicide? Quale il fine ultimo?

IL POST QUI SOTTO. TUTTI gli Italiani dovrebbero leggere, per capire anche quante BISCHERATE sono state fatte da certi incompetenti “apprendisti stregoni”, ai quali hanno dato il loro voto, IMBAMBOLATI dalle loro BALLE STELLARI.

RINCARI GAS E LUCE: PERCHE’?

Se confrontate le bollette di gas e luce di luglio con quelle di dicembre vedrete che in 6 mesi c’è stato un aumento medio per le famiglie del 42% sul gas e del 55% sulla luce, con punte anche superiori al 100% per molte imprese, specie piccole e medie.

Per capire come reagire a questa situazione insostenibile, che mette a rischio ripresa, occupazione e redditi, occorre premettere quale sia l’aumento percentuale di ciascuna delle voci in bolletta, per intervenire con misure differenti su ognuna di esse.

Secondo alcuni centri di ricerca e i media economici l’aumento medio del costo della materia prima è del 46%; le voci che raggruppano i servizi di distribuzione (contatori, trasporto, oneri di sistema etc.) hanno subito un aumento medio del 16%; l’IVA, sulla somma degli importi precedenti, è aumentata del 38%.

Per quanto riguarda il costo della materia prima sappiamo dell’aumento internazionale dei prezzi del gas.

Dovremmo essere meno dipendenti dall’acquisto di gas all’estero, ma questo non è un obbiettivo raggiungibile a breve. Stiamo pagando errori politici fatti in precedenza.

In particolare quando, Il 18 febbraio 2019 (governo gialloverde), Giuseppe Conte decise lo stop alle trivelle nell’alto Adriatico. Da allora la Croazia ha iniziato a estrarre metano con un sistema di trivellazioni oblique che pescano nei giacimenti che sarebbero stati di nostra pertinenza. Ovviamente Zagabria ora ci rivende il nostro metano ai suoi prezzi.

Il 20 Settembre 2019, (governo giallorosso) il premier Giuseppe Conte, per compiacere il M5S e i suoi fan, blocca le autorizzazioni alla ricerca che i precedenti governi avevano concesso a Global Med, la società di ricerca statunitense che aveva fatto domanda nel 2013 (governo Monti – Bersani – Berlusconi) e che era stata autorizzata nel dicembre 2018 (firma Di Maio).

Ne approfitta la Grecia che affida a Total ed Edison il compito di dare il via alle trivelle. Anche in questo caso l’area di estrazione ellenica confina con quella italiana e fa parte dello stesso giacimento bloccato sul nostro versante, ma sfruttato da quello greco. Secondo il Sole 24 Ore c’è la possibilità concreta che il gas estratto in Grecia possa essere rivenduto all’Italia.

Chi si levò, all’interno della maggioranza, per chiedere che almeno fosse lasciato il tempo a Global Med di concludere il contratto di concessione, fu additato come un bieco anti ambientalista, secondo una concezione dogmatica della transizione ecologica che, come in questo caso, ha conseguenze dannose per i cittadini e favoriscono le grandi multinazionali dell’energia.

Bisognerà trattare con i produttori che hanno accumulato in questi mesi enormi e ingiustificati guadagni, che uccidono le imprese e impoveriscono le famiglie. Sarà dura.

I circa 10 miliardi stanziati nella legge di bilancio per alleviare il carico non bastano.

Ora si chiede al governo di accollarsi indirettamente gli extracosti attraverso contributi a famiglie e imprese con un ulteriore sforamento del bilancio statale di 30 miliardi. Ulteriore debito pubblico come se i soldi dello Stato non fossero i soldi dei cittadini stessi. Ancora debito sulle spalle nostre e dei nostri figli che dovremo comunque pagare.

Dall’aumento dell’Iva, con una crescita degli introiti del 38%, lo Stato ha avuto enormi guadagni. Si agisca su quella leva abbattendo quel costo e utilizzando le risorse già acquisite per ridurre lo sforamento del bilancio.

Ma contemporaneamente occorre intervenire perché sia tagliata anche la parte gestita dall’oligopolio dei distributori, quel 16% dell’aumento col quale hanno realizzato anche loro enormi e ingiustificati profitti. Altra dura trattativa.

In questa vicenda la destra ha tentato di addossare la responsabilità di questa situazione a Draghi. Conte e le sue vedove assistono, tra silenzi e qualche compiacimento, a questo scaricabarile che ne nasconde le responsabilità. La Lega, statalista secondo convenienza, batte di cassa pubblica come se fosse arrivata ora e fosse senza responsabilità.

Vista la complessità della materia, che ho riportato solo nell’essenziale e molto sommariamente, ma soprattutto vista la falsità di alcuni, veri protagonisti degli errori passati, qualcuno ci crederà.

Vedremo quali provvedimenti saranno possibili in questa fase. Ma il punto politico è decidere le azioni, presenti e future, che possano garantirci una sempre maggiore indipendenza energetica al minor costo possibile, cioè anche socialmente sostenibile.

La via demagogica alla salvaguardia dell’ambiente, come fu lo stop indiscriminato alle trivelle in mare, porta solo agli effetti impopolari che le persone stanno subendo, che moltiplicano le disuguaglianze ed erodono il consenso sociale alle politiche ambientaliste.

