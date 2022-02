Nella vicenda M5S che assume contorni sempre più farseschi, ora dall’archivio mail dell’ex reggente spunta l’atto che potrebbe aiutare l’ex premier nella battaglia legale

Vito Crimi: “Conte non sapeva di quel regolamento, mi sono dimenticato di dirglielo”

“Neanche mi ricordo di tutti i regolamenti che abbiamo approvato nel M5S, ne facevamo tanti…”. Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano Repubblica, Vito Crimi, ex viceministro dell’Interno e capo politico ad interim del Movimento Cinque Stelle. “Quel regolamento era noto a tanti attivisti” racconta Crimi. Conte lo conosceva? “No, non glielo avevo detto.

Era una prassi talmente consolidata, che lo davamo tutti un po’ per scontato. Mi sono dimenticato di farlo presente a Giuseppe, mi sembrava superfluo”. Ai magistrati la “prassi” non è bastata. Serve una carta. Per questo Conte, chiedendo la revoca della sospensione, ha allegato il regolamento del 2018. “Si è scatenata una caccia alle streghe su questo documento, mi pare tanto rumore per nulla”.

Ma è il documento chiave, a cui si aggrappa Conte per tornare leader. “Infatti sono rimasto basito quando ho visto l’ordinanza. A quel punto ho detto a Giuseppe: ora mi metto a cercarlo, ho fatto il ripristino del backup, ho dovuto richiamare il mio ex segretario che lavorava con me quando ero sottosegretario all’Editoria, all’epoca dei fatti. Mi sono messo a spulciare migliaia di mail. L’indirizzo del comitato di garanzia era aperto a tutti gli iscritti, ogni giorno arrivavano lettere di ogni tipo, i reclami… Non mi ricordavo nemmeno se il regolamento fosse del 2018 o del 2019. Ho riscoperto alcuni regolamenti di cui nemmeno ricordavo l’esistenza…”.

Approssimazione. E PER QUESTO CHE IO LI CHIAMO LA SETTA DI BABILONIA. Ancora una volta bisogna prendere atto che da quelle parti su troppe cose c’è approssimazione. Immaginabile passare da piccolo Ragioniere ad Executive di una Multinazionale ?? Questo è quanto è successo da quando un migliaio di click hanno portato queste persone, nude, alla gestione del sistema Italia. E tutto questo senza aver consolidato regole e regolamenti interni ne tantomeno le posizioni. Il tempo è sempre garante ed i mali prima o poi saltano fuori. Peccato che alla fine li paghi sempre il Paese. Ma voi ITALIDIOTTI che gli hanno votati vi raccomando rivotateli.

Nella vicenda M5S che assume contorni sempre più farseschi, ora dall'archivio mail dell'ex reggente spunta l'atto che potrebbe aiutare l'ex premier nella battaglia legale

