Renzi: “Se volete Draghi premier votate noi, l’unico voto utile”

“Se volete la Meloni premier votate a destra, se volete Draghi premier votate noi”, dice ancora il leader di Iv. “Noi siamo l’unico voto utile, non è utile un voto a quella indistinta miscellanea di partiti che sta sia a destra che a sinistra”, rimarca l’ex premier sottolineando di non credere che la Meloni “sia un pericolo per la nostra storia repubblicana, penso sia un pericolo per il portafoglio mio e dei miei figli. Non penso si possa continuare ad attaccare gli altri soltanto per le etichette che ci siamo fatti reciprocamente”.

Draghi per sempre draghi persona che ci invidia tutto il mondo,e questi indecenti lo hanno fatto cadere # IOVOTOITALIAVIVA. Amici e tempo 3 mesi e Draghi sarà al governo perché chi lo ha sostenuto finora lo riporterà al governo. Destra-sinistra e i 5similnulla hanno dimostrato tutta la loro incapacità a governare e di quanto poco gli importa a tutti del popolo italiano.

COMUNQUE “Progetto terzo polo va oltre 25 settembre”

Il passo indietro “l’ho fatto volentieri, consapevole che questo progetto va ben oltre il 25 settembre, va verso le europee e le amministrative e può dare un tetto a tanta gente dopo le elezioni. Io sono molto ottimista”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi, ai microfoni di Radio Leopolda, secondo il quale il passo indietro era “l’unica cosa che andava fatta per chiudere la partita del terzo polo. Abbiamo sempre pensato che la politica non sia inseguire un’ambizione personale .

Mossa magistrale, ottima scelta, intelligente e generoso, come semore geniale. Matteo Renzi con questa mossa spegne i fari su di sé ma li orienta dove vuole. In primis su Draghi PdC che ha molti sostenitori.Bravo Matteo sei e rimani l’unico leader politico che ha il nostro paese avanti tutta. Bene sono contento del tuo ottimismo che ci trasmetti e che noi tutti dobbiamo condividere e riverberare fra le persone confuse, indecise, sconfortate e politicamente non massimalisti.Proprio oggi raccontavo ad un gruppo di amici pidioti , il periodo nel quale eri PREMIER…..stavamo veramente tornare a fare rifiorire la nostra ITALIA……Ci. manchi.e comunque viva Italiaviva. Un sorriso.

