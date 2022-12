Mes, Renzi: c’è emergenza sanità ma Meloni e Conte dicono di no

“O Meloni non controlla la sua maggioranza oppure ha comprensibilmente delle incertezze” ma “c’è una questione che va risolta: abbiamo un’emergenza sanità e ci sono da prendere 37 miliardi del Mes sanitario. Meloni dice no perché sono soldi europei, anche Conte dice di no, io dico sì”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a ‘Cartabianca’ su Rai3.

A proposito di Conte ‘’Oggi l’ex presidente del Consiglio Conte ha rilasciato un’intervista a un quotidiano e ha detto che quando gli arrivò la notizia dell’Autogrill, quindi dell’incontro Mancini-Renzi, era alla fine dell’esperienza di governo, si trattava di una questione che riguardava me, c’era una polemica politica e ha ritenuto di starne fuori. C’è un piccolo particolare, che quando è uscita la notizia dell’Autogrill non era più presidente del Consiglio’’. Lo ha detto l’ex premier Matteo Renzi a margine dell’udienza Consip a Roma dove è stato chiamato a testimoniare.

‘’Conte data questo momento tra dicembre e gennaio ma la domanda è chi gli ha detto a gennaio dell’autogrill? Questa è una bomba che oggi nessuno sta considerando. Ci sono tre possibilità – ha aggiunto il leader di Italia Viva – o Conte si è confuso sulle date, gennaio ed era maggio, più difficile che si sia confuso sullo stato d’animo. O Conte si confonde, o Conte mente, e non voglio crederlo, o Conte nasconde qualcosa. La domanda è ‘Conte aveva contezza dell’incontro con Mancini mentre era presidente del Consiglio?’. Non ci sarebbe niente di male ma aprirebbe tutta un’altra luce su questa vicenda’’.

