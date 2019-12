Hahahahaha….praticamente lo stato, tramite un suo apparato, invoca la non riscuotibilità delle penali in quanto essendo in semi-fallimento ne riceverebbe il colpo di grazia.

La Corte dei Conti smonta la minaccia di Autostrade.

Secondo i giudici contabili non ci sono basi legali per richiedere penali insostenibili.BALLE CI SONO CONTRATTI FIRMATI DA ENTRAMBE LE PARTI.E SE NON C È LA COLPEVOLEZZA DEL UNO O DEL ALTRO TI ATTACCHI AL CAZZO.

A me non sembra si smonti alcuna minaccia, anzi. Quello che io leggo è che dal punto di vista legale le pretese di Autostrade sono assolutamente legittime, che lo Stato ha sottoscritto il contratto liberamente e non certo come soggetto debole e ricattabile (lo Stato è la massima autorità e quindi tra i due contraenti quello di maggior peso), che le conseguenze del contratto sono state anche approvate dal Parlamento, e che l’unica speranza di limitare i danni è di impelagarsi in una dubbia disputa legale. Magari contando che la magistratura, come in questo caso, faccia il tifo per una delle parti.

AGGIUNGO CHE! Pur comprendendo quanto afferma la Corte dei Conti, resta il fatto che non è realistico aspettarsi che Autostrade per l’Italia continui ad incassare insulti di ogni genere per un “delitto” per il quale non si è ancora tenuto un processo. Non è nemmeno realistico pensare che lo Stato possa rescindere un contratto di queste dimensioni senza pesanti conseguenze per lo Stato stesso, per la sua credibilità come partner industriale e per l’economia nazionale.

Anche ammettendo che si riesca a dimostrare una colpa da parte di Autostrade e che si riesca a dimostrare la infondatezza di una parte delle pretese di risarcimento, resta il fatto che *comunque* non sarebbe possibile azzerare i “danni collaterali” di una azione così insensata. È una situazione in cui si rischia di restare sotto le rovine del tempio insieme a tutti i “filistei”.

Il giorno in cui riusciremo a liberarci di questi grillini ed a ragionare seriamente intorno ai problemi, sarà sempre troppo tardi.

ORA SUL TEMA! Chi governava nel 2007? Quando: i magistrati contabili si sono accorti che “i casi di scioglimento anticipato del rapporto concessori siano stati oggetto di una disciplina per più aspetti speciale ed eccentrica rispetto a quella legale. Un governo con Fi e Lega tutto dalla parte dei concessionari. Vorrei sentire gli STATISTI leghisti su questo

“Si è dell’avviso che non valga a ‘salvare’ dette clausole dalla nullità manifesta il fatto che la convenzione sia stata, a suo tempo, approvata per legge, in quanto l’approvazione ha riguardato la fase integrativa della efficacia e non i suoi contenuti”

Questa affermazione è molto pericolosa. Stanno dicendo che Autostrade “ha ragione” nel senso che le clausole gli permettono di chiedere indietro i famosi 23 miliardi. Allo stesso tempo, loro ritengono che queste clausole “potrebbero” essere nulle, o per meglio dire “non è escluso” che vengano dichiarate nulle, nonostante il fatto esistano veramente. E bla bla

Può darsi, sta di fatto che non stanno dicendo che la richiesta di autostrade è assurda, all’opposto dicono che stando alla lettera del contratto è sacrosanta, anche “potrebbero” essere nulla e devono prima essere dichiarate tali. Una teoria piuttosto rischiosa

Hahahahaha….praticamente lo stato, tramite un suo apparato, invoca la non riscuotibilità delle penali in quanto essendo in semi-fallimento ne riceverebbe il colpo di grazia. ultima modifica: da

