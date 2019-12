L’Italia piena di morti evitabili.

Il vero problema non sono i controlli o i controllori ma il fatto che rispettare le regole di sicurezza, sul lavoro, negli edifici pubblici, sulle strade, nelle aree verdi, ovunque, significa nella stragrande maggioranza dei casi BLOCCARE le attività.Significa chiudere le fabbriche che inquinano.Significa chiudere le scuole non a norma.Significa chiudere strade e viadotti a rischio crolli.E via dicendo.Troppo costoso, troppo complicato, in fondo basta una “deroga” di chi governa e amministra e il problema “puff” si risolve, al più con qualche morto… ma in fondo al mondo siamo miliardi…. “Cosa ci manca per scongiurarle? Manutenzione e serietà nello svolgere le proprie funzioni…”

Veramente, NO.I molti tentativi fatti – e falliti – negli ultimi 70 anni per arginare questo fenomeno usando i mezzi citati da Giro hanno ampiamente dimostrato che non è questa la strada da seguire. Più esattamente, hanno dimostrato che non siamo in grado di imporre il rispetto di questi criteri.Cosa ci manca DAVVERO per porre fine a queste evitabilissime stragi?

TECNOLOGIA.Esistono già da tempo sistemi di assistenza alla guida (frenata automatica e cose simili) in grado di limitare moltissimo il numero di morti dovuti ad incididenti come quello in cui hanno perso la vita queste due sfortunate ragazze.

Così come sono stati resi obbligatori gli ABS e le cinture di sicurezza, tra qualche anno saranno obbligatori anche questi sistemi.Altri sistemi possono essere usati per porre fine ad altri problemi. Per esempio, esistono da decenni sistemi in grado di stabilire se il conducente è sotto effetto di alcool o di stupefacenti e, se questo è il caso, di impedirgli di usare il veicolo.

Esistono anche sistemi in grado di impedire che una pressa si chiuda su una persona o sulle sue mani.La tecnologia non può fare tutto ma può fare moltissimo. Lo ha già dimostrato in moltissime occasioni.Si tratta solo di rendere obbligatori questi sistemi mano a mano che diventando affidabili.

