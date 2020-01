Calenda : “Ritrova il coraggio tu e unisciti ad ITALIA VIVA” PERCHÉ! Ogni giorno c’è un politico che parla della sua visione dell’Italia e nessuno che si occupa di gestirla.

Calenda a Renzi: “Ritrova il coraggio”

“Matteo al Governo i tuoi Ministri siedono con Di Maio e Bonafede. Il vaffa è ciò che anima la posizione del governo su ILVA, Alitalia, RDC, prescrizione e taglio parlamentari. Ritrova il coraggio, sciogli questo sodalizio e parliamo di come riportare i riformisti al Governo”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda replicando al leader di Italia Viva che in un passaggio dell’intervista al Corsera ha parlato anche dei Cinque Stelle. “Non mi interessa il finale della storia 5S – ha detto Renzi – il populista vince le elezioni ma perde la sfida del governo. Se costruisci la carriera partendo dai Vaffa contro il potere quando diventi il potere il gioco si ritorce contro. Noi? Parliamo di crescita e politica estera”.

Il M5S per Calenda “non è un fronte democratico. Il M5S è meno democratico della Lega. Si è più volte espresso per l’abolizione della democrazia rappresentativa, è gestito da una Srl, ha legami con la Cina, non ha uno statuto democratico. È il fronte della paura e del trasformismo” attacca.

Poi, in risposta al sindaco Pd di Firenze Dario Nardella, che a ‘La Repubblica’ ha parlato di un “segretario rock” che “finalmente usa parole di cambiamento”, Calenda ha twittato: “No dai Dario segretario Rock no. Abbi pietà. Pensa a Bruce Springsteen, Dire Straits, Rolling Stones.. e poi pentiti”

Calenda NON SO COSA TI E RIMASTO SULLO STOMACO E TI RISPONDO Ritrova il coraggio tu e unisciti ad ITALIA VIVA” PERCHÉ! Ogni giorno c’è un politico che parla della sua visione dell’Italia e nessuno che si occupa di gestirla o cercare di gestirla! Noi stiamo mettendo idee per risollevare l’ITALIA e volontà nel mettere delle toppe alle nefandezze che vogliono fare gli sprovveduti colleghi di governo,perché in questo momento non e opportuno staccare la spina,per il bene del ITALIA.E TU LO SAI DI COSA PARLIAMO CI SONO ANCORA DELLE PROCEDURE A RISCHIO DA METTERE IN SICUREZZA,PRIMA DI POTER TOGLIERE LA SPINA A QUESTO CESSO DI GOVERNO! ESEMPIO L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,O VORRESTI AVERE UN SALVINIANO ALLA PRESIDENZA ITALIANO,QUESTO E IL RISCHIO DI TOGLIERE LA SPINA ORA,TU VORRESTI CIO! OK ALLORA CALENDA CERCA DI DIGERIRE CIO CHE TI E RIMASTO SULLO STOMACO,E UNA VOLTA DIGERITO CERCA DI RAGIONARE,UNISCITI A NOI,A DARCI UNA MANO IN QUESTO MOMENTO DI TRANSIZIONE,FALLO SOLO PER IL BENE DEL ITALIA SE E VERO CHE CI TIENI,IO NE SONO CONVINTO,MA QUANDO NON DIGERISCI NON RAGIONI PIÙ.CIAO.

Calenda : "Ritrova il coraggio tu e unisciti ad ITALIA VIVA"

