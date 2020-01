SOVRANISMO: LA FAVOLA DEL POPOLO SOVRANO. Il Sovranismo è secondo la definizione che ne dà l’enciclopedia Larousse, una dottrina politica che sostiene la presunzione della sovranità nazionale da parte di un popolo o di uno Stato, in contrapposizione alle istanze e alle politiche delle Organizzazioni Internazionali e sovranazionali. In Italia il Sovranismo è divenuto di uso ricorrente soprattutto negli ultimi anni, quasi esclusivamente riferito a partiti di destra come Lega e Fratelli d’Italia, allo SCOPO DI CONNOTARE POSIZIONI DI TIPO EUROSCETTICO. Condivido quanto afferma Pierfranco Pellizzetti che dice: << Quello che bisogna proporre è un illuminismo democratico per una società civile mondiale inclusiva e solidale >>. Luigi Einaudi, in merito, diceva, << Lo Stato sovrano che, entro i suoi limiti territoriali, può fare leggi, senza badare a quel che accade fuori da quei limiti, è anacronistico e falso >>. Occorre immaginare un’identità italiana che sia includente e progressista, basata sulla storia migliore del nostro paese, che ricordi con orgoglio la storia dei nostri nonni che diedero la vita per la libertà, contro i fascisti che distrussero il nostro paese. Occorre immaginare un’identità italiana che non dimentichi che gli Italiani sono stati un popolo migrante, e che l’accoglienza e l’ospitalità italiana sono VALORI impressi nella nostra storia e di cui dobbiamo andare fieri. AUSPICO un’Italia che ami il suo passato e la sua cultura, nella consapevolezza che la storia va avanti e le tradizioni evolvono. AUSPICO UN’ITALIA INTERNAZIONALISTA E INTER – CULTURALE, consapevole che una comunità nazionale sana ha tutto da guadagnare dall’incontro tra i popoli. QUESTO È IL MIO E IL SOGNO DI MOLTI ITALIANI.

