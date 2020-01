L’ITALIA RALLENTA Serve più libertà economica per far ripartire il Paese.

SEMPRE PIÙ SERVE ITALIA SHOCK PROPOSTO DA RENZI.

Forse è ora di cominciare a preoccuparsi un po’. A novembre c’è stato un forte arretramento delle esportazioni e il risultato è stato il peggiore dal 2011. La crescita complessiva viaggia sul filo dello zero. Dalla congiuntura internazionale non verrà alcun aiuto extra perché anch’essa è fiacca. E tutte le previsioni relative all’Italia vedono una lunga stagione di aumento del Pil sotto l’1 per cento. Per i nostri vari problemi interni (bilancio pubblico, disoccupazione, ecc.) avremmo bisogno di una crescita almeno del 2-3 per cento. Ma, alla luce di quanto oggi è disponibile, questi sono solo sogni.

La sensazione è che il peso delle cose non fatte, delle riforme annunciate e mai realizzate, cominci a farsi sentire davvero. L’Italia, che dopo la guerra in pochi anni da paese agricolo e semi-distrutto seppe diventare la sesta potenza economica del mondo, sembra essersi fermata, accartocciata su se stessa.

Capire come questo sia successo non è difficile. Bastano pochissimi dati. Se prendiamo le statistiche mondiali, siamo all’80esimo posto per libertà economica e al 51esimo per libertà di fare impresa.

E questo mentre siamo entrati in una fase della storia in cui tutto evolve e cambia con grande velocità. Qualche anno fa la Nokia, ad esempio, era la regina dei telefonini, oggi non ne parla più nessuno: è stata letteralmente distrutta dalla Apple, che ha saputo rinnovare e dare nuova vita ai cellulari.

Nell’economia moderna, cioè, la velocità di cambiamento (il poterlo fare) diventa essenziale, la carta vincente.

E fa un po’ impressione quando si va nella Silicon Valley e si incontrano tanti italiani, omaggiati e stimati, che sono andati là a fare impresa. Il microchip, che ha cambiato le nostre vite, è stato inventato da Federico Faggin, di Isola Vicentina, ma ormai naturalizzato cittadino americano. In America Faggin si è mosso in modo molto semplice: è andato alla Intel, dove stavano cercando di mettere a punto il microchip, e ha detto: datemi una stanza e una scrivania e ve lo faccio io. Libertà assoluta.

Vale, insomma, la vecchia battuta: se Steve Job o Bill Gates, fondatori del nuovo mondo e di aziende miliardarie nate in un garage, avessero operato a Napoli o a Milano probabilmente li avrebbero arrestati subito.

Le regole, per concludere, sono indispensabili, ma è indispensabile lasciare anche la libertà di creare, di sperimentare, di cambiare. Una volta lo sapevamo fare, oggi meno.

L’ITALIA RALLENTA Serve più libertà economica per far ripartire il Paese. ultima modifica: da

