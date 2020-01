LE TRAME DI SALVINI E’ solo un prepotente che ignora Costituzione e leggi. Sembra cresciuto in un asilo della Mongolia esterna.

Salvini è l’uomo più pericoloso della Repubblica italiana, ormai è accertato. E lo è perché ignora tutto delle regole del vivere civile e della Costituzione. Sembra cresciuto in un asilo della Mongolia esterna.

Prendiamo il caso della nave Gregoretti, per cui dovrebbe andare sotto processo. Lui afferma la sua innocenza. Ma solo perché fa il furbo o ignora le leggi.

La nave Gregoretti, della Marina Italiana, è territorio italiano. Quando un migrante vi sale, è come se andasse a prendere il caffè a Catania: è in territorio italiano a tutti gli effetti. Ma questo significa anche che i poteri del ministero dell’Interno, quanto a libertà personale, cessano di colpo e passano alla magistratura, che sola può disporre arresti, cure obbligatorie, ricoveri, ecc. Esattamente come accade per ogni cittadino italiano. Nemmeno da ministro dell’Interno, anche se lo vorrebbe molto, Salvini può ordinare l’arresto di qualcuno: solo la magistratura può farlo, e motivando il provvedimento.

Insomma, tutto quello che ha fatto o non fatto Salvini con la Gregoretti era di fatto abusivo, fuori e al di là della legge e della Costituzione. Lui può sbraitare nei suoi comizi quanto vuole, ma un cardine della nostra convivenza civile (sancita dalla Costituzione) è che solo la magistratura, con provvedimento motivato, può privare qualcuno della libertà personale. Non esistono alternative. Nei tribunali ci sono magistrati di turno notte e giorno proprio per questo.

Salvini, quindi, poteva starsene tranquillamente al Papeete: i migranti della Gregoretti, una volta saliti a bordo, sono usciti dalla sua competenza. Quando eravamo una popolazione più civile, terminati gli imbarchi, la radio di bordo trasmetteva un messaggio chiarissimo: “Siete a bordo di una nave della Marina militare italiana. Qui siete al sicuro, fra poco verranno da voi i medici, avrete cibo e cure. Benvenuti”. Ma quelli erano i tempi in cui Catia Pellegrino, prima donna comandante di una nave italiana, prima di uscire in mare in cerca di migranti da salvare con il pattugliatore Libra caricava latte in polvere per i bambini che avrebbe tirato su dalle onde del Mediterraneo. Tanti, che avevano perso i genitori, li ha tenuti abbracciati tutta la notte. Giustamente è stata fatta Cavaliere della Repubblica.

Ma erano altri tempi e eravamo in un’altra Italia.

Ma non basta. Da tre mesi Salvini tresca in ogni modo per andare a Palazzo Chigi, ruolo per il quale non ha alcuna competenza. E cerca ogni scusa per andare a elezioni anticipate.

Probabilmente non vi arriverà mai. Non ha i voti sufficienti, deve fare una coalizione e Mattarella potrebbe suggerire un nome terzo, meno divisivo. Anche i ministri vanno approvati dal Presidente e, visti i figuri (molti pregiudicati) di cui Salvini si circonda, il Presidente potrebbe imporgli qualche nome decente.

Insomma, Salvini si spaccia per il padrone d’Italia, vuole i pieni poteri (non previsti da alcuna Costituzione o legge).

Alla fine, probabilmente non avrà niente.

