Rai, il “comizio” di Salvini a Porta a Porta. Bonaccini: “Clamoroso”. Le scuse di Vespa: “Una svista: ho proposto di riequilibrare” Così il presidente dell’Emilia Romagna commenta a Circo Massimo di Radio Capital l’intervento dell’ex ministro a Porta a Porta durante l’intervallo della partita di Coppa Italia. Il giornalista: “Lo spot con Salvini ha avuto una durata maggiore di quello di Zingaretti”. Rai1 provvederà al riequilibrio stasera

Quello che è successo è molto grave per la democrazia, Salvini ha avuto uno spazio in solitaria nell’intervallo di una partita che ha avuto ascolti con milioni di telespettatori.

Vespa dovrebbe trarne le conseguenze, via il dipendente della redazione che ha sbagliato oppure via Vespa. Qui si tratta di un vero e proprio spot elettorale sulla tv di Stato a tre giorni dall’elezioni in Emilia, inserito nell’intervallo di un evento comunque abbastanza importante quale la partita di coppa Italia tra Juventus e Roma (e non Napoli Lazio di ieri). Per la par condicio si dovrebbe dare la stessa visibilità, alla stessa ora e sulla stessa Rai, a TUTTI i partiti italiani, dal M5S al Pd, passando per FdI, Italia Viva, i resti di FI e via dicendo. Purtroppo mancano i giorni.

Ah, una svista della redazione NON FATE GLI GNORRI. Non si poteva trovare una scusa un po’ meno ridicola? Magari “ero ubriaco” sarebbe stato più credibile e allo stesso tempo gradito agli avventori del Bar Sport. Le scuse fatte dopo un misfatto, sono una presa in giro. Dovrebbe essere cacciati dal servizio pubblico.

Sbaglio oppure simili scorrettezze riguardano per lo più la Destra ?? Che si tratti di Servizio Pubblico o di linguaggio, atteggiamenti oppure di azioni politicamente scorrette quasi sempre implicano il coinvolgimento di un rappresentante politico della Destra. E più grave è la scorrettezza più ci si ritrova l’ala estrema. Ormai credo sia diventato un tratto distintivo di quell’ Area che rimarca un imbarbarimento politico su cui marciare per avvantaggiarcisi. Il guaio è che se in tanti tollerano… in tanti di più ci si faranno forti.

Salvini fa ilSalvini , ben conscio che ha una sterminata platea che lo applaude quando fa queste imboscate a cittadini inermi che stanno “dall’altra parte”. Non sono errori ma tattiche che puntano sempre e comunque ad avere titoli sui giornali e nei tiggi’ , come ha ben insegnato berlusconi nelle campagne elettorali .Il Duce della padania rigira le frittate che è una meraviglia, anche perchè si trova quasi sempre di fronte giornalisti che sono degli yes man che accettano senza fiatare le chiacchiere che lui impara a memoria. Sarà anche perchè è un bullo, si comporta da bullo e, alla fin fine, hanno paura di lui: sanno che è uno senza scrupoli, e quindi gli permettono tutto.

La propaganda becera e la disinformazione, l’impoverimento culturale nasce da molto lontano: dal condannato per frode fiscale allo sgoverno coi nordleghisti diffusore di trashtv e difensore degli evasori, smantellamento sQuola pubblica e sanità pubblica (calo dei casi di cancro durante l’interim del condannato alla sanità!). Ora il sostituto della borgo nei comizi ha cominciato ad infiltrarsi da ben prima del 2018 nei canali di comunicazione e sta formando una sua milizia,tesa a minare la libertà. Come è possibile la storia del citofono? Le spie civili erano diffuse assai, ci risiamo? Come è davvero morta la giornalista ritrovata in un lago che anni addietro denunciò problemi nella lega e l’estate scorsa scrisse al leghista dopo aver subito delle rapine al suo negozio? Vespa ha un contratto per quanto classificato quale spettacolo vero? ALLERTA MASSIMA, rimozione di striscioni DOCEAT!