Appello ai leghisti ! non siate come i vostri camerati del vostro ventennio fasciata che! Non erano solo fascisti: erano carogne che per fame e per soldi hanno VENDUTO AD ALTRI ASSASSINI, LA VITA DI ESSERI UMANI COME LORO e COME LORO ITALIANI.ORA SIAMO NEL 2020 IL PASSATO NON VI DICE NIENTE.NOI GENTE CIVILE E DEMOCRATICA CON UN CERVELLO VI DICIAMO CHE VOGLIAMO UN ITALIA!

Appello ai leghisti che nel mio BLOG per fortuna non ci sono, ma lo faccio lo stesso, non si sa mai qualche infiltrato potrebbe sentirsi coinvolto! Siate onesti intellettualmente per una volta! Non siate ipocriti! Ma secondo voi se il sindaco di Bibbiano fosse stato per sfortuna vostra un leghista, avreste fatto tutto stò casino? Avreste addirittura montato il palco per la chiusura elettorale delle presidenziali alla Regione Emilia Romagna nella Piazza di Bibbiano? Ma credo proprio no! Avreste insabbiato la vicenda come fate per tutto ciò che vi vede direttamente coinvolti!!! Trovo vergognoso questo sciacallaggio! Questa non è fare una politica seria ma un atto criminale..FASCISTA come i vostri camerati del vostro ventennio fasciata che! Non erano solo fascisti: erano carogne che per fame e per soldi hanno VENDUTO AD ALTRI ASSASSINI, LA VITA DI ESSERI UMANI COME LORO e COME LORO ITALIANI. La guerra civile in Italia, regalataci dalla codardia della Monarchia Sabauda e dalla classe dirigente che con il fascismo si era arricchita, altrimenti detta anche guerra di Resistenza, è stata anche una tribale lotta degli uni contro gli altri che ha messo in luce la nostra natura:

Non eravamo e non lo siamo tuttora un Popolo; un popolo che abbia valori ed obiettivi comuni e condivisi, dalla libertà alla democrazia, dalla morale all’etica, dai comportamenti virtuosi al rifiuto, a prescindere, culturale prima ancora che legale, di qualsiasi forma di illegalità.

Appello ai leghisti ! non siate come i vostri camerati del vostro ventennio fasciata che! Non erano solo fascisti: erano carogne che per fame e per soldi hanno VENDUTO AD ALTRI ASSASSINI, LA VITA DI ESSERI UMANI COME LORO e COME LORO ITALIANI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo