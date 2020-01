RAI: FINALMENTE SUCCEDE QUALCOSA – IL MINISTRO GUALTIERI DISPOSTO A CONVOCARE SALINI.ERA ORA.

Nonostante il crollo degli ascolti su tutti i telegiornali della RAI l’AD Salini ha resistito.

Non ha avuto il coraggio di intervenire per modificare l’assetto dei telegiornali.

C’è voluta la ” SVISTA ” di Bruno Vespa, causa il comizietto improvvisato da Salvini, per riaccendere la pressione sulla RAI.

È successo che nell’anteprima di Porta a Porta

nell’intervallo della partita di coppa italia, trasmessa su RAI 1, Salvini, in qualità di ospite, ha invitato milioni di spettatori, sintonizzati sul match, a votare Lega alle prossime elezioni.

UN COMIZIO ” INDECENTE ” IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE.

Ricordo che l’assetto dei telegiornali è ancora a prevalente trazione sovranista, a dispetto del cambio di governo.

Ricordo ancora che i ricercatori dello studio “Frasi ” hanno evidenziato che persiste uno squilibrio a favore della Lega.

Fermo restando che, secondo me, la cosa migliore sarebbe quella di tenere alla larga i partiti dalla TV pubblica, al momento serve un cambio di rotta al fine di potere uscire dalla palude in cui versa la RAI.

FINALMENTE ( secondo me con molto ritardo ) il Ministro Gualtieri ha deciso ( come riporta la stampa ) di convocare l’AD Salini per comunicare la rottura del patto di fiducia fra l’azionista di controllo e il capo del Servizio Pubblico.

In questo caso, di fronte a un aut aut, Salini dovrebbe dimettersi.

VEDREMO!!!!!!!!

La ” SVISTA ” di Bruno Vespa è l’ennesima dimostrazione che la RAI è un’azienda allo sbando.

Un’azienda fuori controllo con l’ AD ridotto a uno spettatore e dunque inadatto a governare

un sistema complesso come la TV di stato.

Se consideriamo che le TV private ( Mediaset e La 7 ) sono orientate a sostenere la destra e i Sovranisti, è del tutto evidente il danno che stanno arrecando alle altre forze politiche progressiste.

Non dimentichiamo che sono in corso le elezioni Regionali in Emilia Romagna e in Calabria e una comunicazione ” TENDENZIOSA ” provoca un orientamento in chi ascolta.

Di tutto ciò continua a usufruirne la Lega, nonostante fosse all’opposizione.

GOVERNO ” SVEGLIATI ” PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI.

RAI: FINALMENTE SUCCEDE QUALCOSA – IL MINISTRO GUALTIERI DISPOSTO A CONVOCARE SALINI.ERA ORA.

