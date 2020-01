“Questa vicenda ha colpito me e tutta l’opinione pubblica straniera. Salvini ha usato l’informatore di condominio come si faceva in Unione sovietica, quando la vicina di casa spiava l’anticomunista. E la riflessione ulteriore è: se uno così diventasse presidente del Consiglio, visto che ha detto che vuole i poteri assoluti, dove arriverebbe?”. Lo domanda Romano Prodi, in un’intervista a “Qn”. CHE SIA STATO ISTRUITO DA QUALCHE AGENTE RUSSO? DUBITO E SOLO UN BULLO E CERTE COSE HAI BULLI LI VENGONO SPONTANEE PERCHÉ SONO COGLIONI IGNORANTI.STALIN PUR ESSENDO UN DITTATORE ERA INTELLIGENTE CON LE SUE IDEE MA INTELLIGENTE,NON UN CAFONE.

Prodi: "Salvini usa informatori come ai tempi di Stalin"

