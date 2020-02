Per provare a infilarsi in questa autostrada – che c’è – e tentare così di diventare un punto di riferimento importante per il famoso partito del pil occorre, per Renzi, saper resistere fino in fondo alla tentazione di intendere il proprio ruolo nel governo come quello del Pierino della coalizione. E per evitarlo – ecco la seconda dimensione – l’unica strada possibile per Renzi è quella di non avere fretta, di prendere fiato e di sfruttare l’incredibile fase propizia che si è aperta dopo il voto delle regionali per provare a dettare l’agenda al governo e degrillizzare il prima possibile un esecutivo che come dimostrano i dati disastrosi sulla crescita – meno tre per cento nell’ultimo trimestre del 2019 – ha urgente bisogno di spezzare le catene del populismo. La condizione principale per provare a dettare un’agenda, ovviamente, è quella di averla, una propria agenda da dettare. Ma con un Movimento 5 stelle indebolito (non solo in Parlamento) e un Pd interessato a non farsi sottrarre l’agenda del riformismo (Zingaretti non è Corbyn) l’ex leader del Pd può provare a intestarsi anche con una certa semplicità la fase Lego facendo propri tre semplici concetti: più giustizia (fermare l’oscenità della prescrizione), meno tasse (intervenire sull’Irpef), meno spese inutili (vedi quota 100). In attesa di capire, dopo le prossime regionali, quale sarà il destino di questo governo, la differenza tra essere una calamita e una calamità in fondo è tutta qui.

Lucia Annibali: Ci dicono di essere responsabili, ma noi chiediamo alla maggioranza di venirci incontro, siate voi responsabili, responsabilità è lottare per correggere le storture. Essere leali al governo non significa abdicare dai nostri valori. È una battaglia faticosa, perchè siamo soli a condurla, ma è una battaglia giusta, che porto avanti con grande convinzione".

