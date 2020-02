“Non abbiamo le correnti che ci fanno il fuoco amico, vivaddio, per cui possiamo viverci questa assemblea serenamente”.Siamo qui per organizzarci, per raccontarci chi siamo e cosa vogliamo essere. Cine città è il luogo dove i sogni prendono forma. E noi siamo qui per fare politica, al tempo in cui tutto è esasperazione.

CI DICONO! Italia viva ha paura di contarsi? Però ci dicono non andate da soli, allora siete voi ad avere paura che la nostra energia in tanti Comuni può cambiare le cose.Italia viva aprirà 100 sedi in tutta Italia e dovrà raggiungere il numero di 500 mila registrati alla propria piattaforma.

“Qui in ITALIA VIVA c’è qualcosa di vero, questa non l’ambizione di Renzi, questo non è un partito di plastica e questo è un popolo che sarà la grande sorpresa dei prossimi mesi. Più ci denigrano, più ci tengono ai margini e più detteremo l’agenda”

Ad agosto abbiamo evitato che Salvini prendesse i pieni poteri e chiedesse anche per l’Italia un referendum sull’Europa. Quando ieri ho visto le immagini della Brexit che diventa realtà ho detto una volta di più che abbiamo fatto bene.

“L’obiettivo di oggi è per cercare innanzitutto di parlare di politica, che oggi non è solo fare un tweet o partecipare a un talk, è riflettere, studiare, avere uno sguardo lungo, avere visione, orizzonte, non solo ribattere agli avversari. Fare politica non è suonare al citofono, non è populismo, demagogia, politica è fare fatica”. L’Italia ha bisogno di stabilità che non sia immobilismo. Stabilità si, rinviare i problemi no. Sosteniamo il governo, vogliamo andare avanti, e rispettiamo il lavoro del Presidente del Consiglio. Ma per noi non è il punto di riferimento dei progressisti nel mondo. Dobbiamo essere pionieri, non reduci. Dobbiamo portare Italia Viva a vincere e l’Italia a crescere. Dobbiamo impegnarci affinché il buon governo possa battere il populismo.Dobbiamo tornare al buon governo. Noi dobbiamo essere pionieri ma non reduci, noi facciamo battaglie sul futuro non perché siamo convinti di aver avuto ragione nel passato. Il tempo e’ galantuomo. Noi dobbiamo animarci dello spirito dei pionieri, se avessimo voluto lo scrigno della memoria facevamo un museo, non un partito. C’è una sfida culturale da fare nel Paese che se non la facciamo noi non la fa nessuno.

“A Italia Viva serve un po di tempo, un ideale e un buon governo. I primi due ce li abbiamo, sul buon governo occorre organizzarsi. Tempo: si vota nel 2023 perché nelle ultime legislature si e’ votato alla fine della legislatura. Si vota ogni cinque anni, non quando lo decide qualcuno”

Prima o poi, il nostro Paese saprà apprezzare e valorizzare chi, come Matteo Renzi, fa politica con la P maiuscola. Questo dovuto riconoscimento avverrà nonostante l'atteggiamento autoreferenziale di un giornalismo puerile, per nulla attento alle cose concrete.

