Ai giustiziasti di professione consiglierei di leggere e studiare l’art. 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo.

Prescrizione, Renzi a Bonafede: “Non hai numeri, fermati finché sei in tempo”. Il ministro: “Non accetto ricatti”. Orlando ndo invita al dialogo.Il leader di Italia Viva lancia la sfida al Guardasigilli dal palco della prima assemblea del suo nuovo partito.

“Senza una riforma organica è un problema per la giustizia. Non è giusto permettere che una persona rimanga sotto processo per tutta la vita. Lo stesso processo è una pena, dovrebbe concludersi il prima possibile” Gherardo Colombo sulla riforma della prescrizione il 10/12/19 a la7, vi fidate più di lui o di Bonafede? Ah già, ma qui il problema non è il contesto il problema è come la pensa Renzi.

Renzi ne abbiamo parlato,passiamo ai fatti, queste leggi demenziali vanno bloccate, Revoca Autostrade? si rivedano i contratti dopo il giudizio della Magistratura non dei masanielli di turno senza arte ne parte.Qualcuno sa cosa ne pensa Zingaretti della prescrizione o bisogna chiederlo ad una sardina?

Qualcuno dei fan sfegatati di Travaglio mi può spiegare perchè lasciare la vecchia Prescrizione fa ingrassare gli avvocati e assolvere Berlusconi, e invece toglierla li penalizza? B. non ha bisogno della Prescrizione, con tutti i mezzi che ha (come ha ampiamente dimostrato quando non ne ha usufruito; la pena massima è stata leggere il giornale in una casa di riposo). Gli avvocati ingrasseranno di più se la stessa causa si protrae sine die: basta che si mettano d’accordo tra loro per fare manfrina. Smettetela di prendere per oro colato tutte le fesserie che dicono i forcaioli in malafede. E’ la macchina che non funziona!! Usate la testa; guardate come vanno a finire i processi. Alla fine i più penalizzati saremo ancora noi, poveri cristi. Leggete la Costituzione!

Speriamo solo che la prescrizione non lasci in libertà dei criminali, e soprattutto quelli che si possono permettere, avendone le possibilità economiche, i migliori avvocati, molto capaci di appigliarsi a tutto pur di allungare i tempi dei processi. E ne conosciamo tanti di casi di criminali, anche di gravi crimini, che sono in libertà. Dov’è la giustizia per le vittime? Se non vogliamo allungare i tempi dei processi, che tra l’altro sono lunghissimi anche con la prescrizione, pensiamo piuttosto a potenziare la macchina della giustizia, in termini di risorse e uomini.

Ci sono tribunali in Italia dove l’organico dei Magistrati è notevolmente sottodimensionato rispetto al numero dei processi, come ad esempio in Sicilia.Vogliamo che un delitto per mafia rimanga impunito per la prescrizione?Detto questo è giusto, ed è un diritto di ogni essere umano coinvolto, che i processi durino il giusto.

Renzi sa benissimo che questo farà cadere il governo. Da questo punto di vista ha il mio pieno appoggio perchè il PD stanno continuamente perdendo voti per restare alleati con questi scalmanati dei 5 stelle, ormai estinti. Ma ad essere sinceri, mi sembra che lo scopo sia quello di andare a votare prima del referendum sul taglio dei parlamentari il cui esito è scontato.

Ai giustiziasti di professione consiglierei di leggere e studiare l’art. 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo